JAKARTA - Menutup perdagangan pekan ini, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) bergerak dua arah (mixed). Rupiah masih tertahan di level Rp14.000-an pada perdagangan sore.

Bloomberg Dollar Index pada Jumat (17/5/2019) pukul 17.30 WIB, mencatat Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat tipis 1,5 poin atau 0,01% ke level Rp14.450 per USD. Mata Uang Garuda itu bergerak di kisaran Rp14.460 per USD – Rp14.451 per USD pada hari ini.

Sementara YahooFinance mencatatkan Rupiah melemah tpis yakni 5 poin atau 0,03% ke Rp14.450 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.440 per USD – Rp14.470 per USD.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mencatat nilai tukar Rupiah mengalami pelemahan pada Mei 2019. Pergerakan Rupiah dipengaruhi dampak ketidakpastian global, serta pola musiman peningkatan permintaan valas.

Selama rentang 4 hari terakhir yakni antara 13-16 Mei, BI mencatat adanya aliran modal asing yang keluar (capital outflow) sebesar Rp11,3 triliun. Terdiri dari Rp7,6 triliun SBN nett jual dan Rp4,1 triliun saham.

"Ini dua-duanya umumnya adalah investor jangka pendek atau sifatnya trade, biasanya mereka masuk, termasuk juga di awal tahun ini," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo di Gedung BI, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

(rhs)