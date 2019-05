JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) terus menunjukkan penguatan sejak perdagangan pagi. Pada perdagangan sore ini Rupiah menguat ke level Rp14.300-an per USD.

Bloomberg Dollar Index, Selasa (28/5/2019) pukul 17.11 WIB, Mata Uang Garuda pada perdagangan spot exchange menguat tipis 5 poin atau 0,03% ke level Rp14.375 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.370 per USD – Rp14.419 per USD.

YahooFinance juga mencatat Rupiah menguat tipis 2 poin atau 0,01% ke level Rp14.373 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.360 per USD – Rp14.484 per USD pada hari ini.

Sebelumnya, nilai tukar Rupiah memang sempat melemah pada perdagangan di hari berlangsungya aksi demo tanggal 21-22 Mei 2019. Pada 22 Mei 2019 Rupiah bahkan berada di atas level Rp14.500-an per USD.

Rupiah kembali menguat pasca kericuhan mereda, di mana pada penutupan perdagangan 23 Mei 2019 Rupiah kembali perkasa ke level Rp14.480 per USD.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan, penguatan Rupiah itu didorong aksi para eksportir yang semakin banyak menjual Dolar AS ke pasar valas. Selin itu, juga komitmen perbankan yang mana terus membantu stabilitas Rupiah.

"BI juga berkomitmen untuk berada di pasar untuk stabilitas nilai tukar Rupiah. Dan Rupiah masih bergerak stabil dan perkembangan ekonomi ke depan bakal stabil dan cendurung menguat," katanya.

(rhs)