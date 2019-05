JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pagi ini menguat ke level Rp14.300-an per USD. Penguatan rupiah menjelang libur panjang Hari Raya Idul Fitri.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Jumat (31/5/2019) pukul 09.16 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 30 poin atau 0,21% ke level Rp14.380 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.380 per USD – Rp14.380 per USD.

YahooFinance juga mencatat mata uang Garuda itu menguat 109 poin atau 0,75% ke level Rp14.375 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.375 per USD – Rp14.484 per USD pada hari ini.

Pergerakan Rupiah pagi ini mengikuti pasar saham yang menguat. IHSG menguat pada pembukaan perdagangan dengan naik 6,41 poin atau 0,10% ke level 6.110,52.

Pada pembukaan perdagangan pagi ini, Jumat (31/5/2019), 20 saham menguat, 6 saham melemah, dan 19 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp49,40 miliar dari 10,74 juta lembar saham diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 2,20 poin atau 0,2% menjadi 961, indeks Jakarta Islamic Index (JII) turun 0,95 poin atau 0,1% ke 645, indeks IDX30 naik 1,33 poin atau 0,3% ke 529 dan indeks MNC36 naik 0,83 poin atau 0,2% ke 349.

(kmj)