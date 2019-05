JAKARTA – Pagi ini nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat ke level Rp14.300-an per USD. Penguatan rupiah terjadi sejak perdagangan kemarin.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Selasa (28/5/2019) pukul 08.51 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 11,5 poin atau 0,08% ke level Rp14.380 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.351 per USD – Rp14.382 per USD.

YahooFinance juga mencatat mata uang Garuda itu menguat 10 poin atau 0,06% ke level Rp14.365 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.360 per USD – Rp14.484 per USD pada hari ini.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menuturkan, pendorong Rupiah menguat adalah para eksportir semakin banyak jual ke pasar valas. Dan juga komitmen perbankan yang mana terus membantu stabilitas rupiah.

"Eksportir dan perbankan dan turut menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah ini dibandingkan dari kemarin Rupiah ditutup Rp14.520 per USD yang mengalami pelemahan," tuturnya.

Dia menjelaskan pelemahan Rupiah pada kemarin itu, disebabkan faktor, seperti faktor global maupun domestik. Di mana faktor global itu dengan berlanjutnya perang dagang Amerika Serikat.

"Untuk faktor domestik itu, merespons apa yang terjadi di domestik kemarin," kata dia.

Dia menambahkan, pihaknya juga menekankan komitmen untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. "Kami juga berkomitmen untuk berada di pasar untuk stabilitas nilai tukar Rupiah. Dan Rupiah masih bergerak stabil dan perkembangan ekonomi ke depan bakal stabil dan cenderung menguat," katanya.

