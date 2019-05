JAKARTA - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) menyebut harga tiket pesawat di Indonesia masih paling rendah dibanding Jepang, China hingga Amerika Serikat (AS). Dibandingkan layanan transportasi online harga tiket pesawat juga masih murah per kilometernya.

Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra mengatakan, harga rata-rata per jam penerbangan Garuda dalam Rupiah itu paling rendah. Dia mencontohkan di Jepang mencapai Rp2,3 juta, China Rp1,5 juta, AS Rp1,3 juta, Eropa Rp1,1 juta dan Indonesia Rp718.575.

"Kita paling rendah dengan komposisi TBA masih tinggi. Soal airline komposisinya sama saja biayanya, hitungannya masih menggunakan fuel dan nilai tukar negara masing-masing terhadap dolar," ujarnya, di Ruang Rapat Komisi VI DPR, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Mengutip data Garuda, rata-rata tarif batas atas (TBA) per kilometer multi moda transportasi di Indonesia, tiket pesawat di dalam negeri masih murah. Tercatat penerbangan full service Rp2.520 per kursi per km, taksi Rp6.000 sampai Rp6.500 per unit per km.

Kemudian, ojek online Rp2.300 sampai dengan Rp2.600 per unit per km, dan MRT Jakarta Rp1.000 per kursi per km.

"Saya bukan protes, tapi penerbangan kita itu PPN dikenakan 10%, kemudian pesawat 10%, jadi kompoen tax besar. Itu yang sebabkan harga lebih mahal," ujarnya.

