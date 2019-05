JAKARTA - Indeks utama Wall Street merosot pada perdagangan 22 Mei 2019. Bursa saham Amerika Serikat (AS) tertekan karena ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina membebani sentimen investor.

Sehari setelah pelonggaran AS terhadap Huawei Technology Co Ltd, Gedung Putih kembali memberlakukan pembatasan pada perusahaan teknologi China lainnya dan mengguncang pasar saham. Melansir Reuters, Kamis (23/5/2019), administrasi Trump sedang mempertimbangkan sanksi pada perusahaan pengawasan video Hikvision.

Indeks Dow Jones Industrial Average turun 100,72 poin, atau 0,39%, menjadi 25.776,61, S&P 500 kehilangan 8,09 poin, atau 0,28%, menjadi 2.856,27 dan Nasdaq Composite turun 34,88 poin, atau 0,45%, menjadi 7.750,84.

Jatuhnya saham Qualcomm Inc dan Lowe's Companies Inc membantu menyeret indeks acuan S&P 500. Seorang hakim federal memutuskan bahwa Qualcomm secara ilegal menekan persaingan di pasar untuk chip ponsel pintar dengan mengancam akan memotong pasokan dan mengambil biaya lisensi yang berlebihan. Saham pembuat chip anjlok 10,9%.

Di sisi lain, saham Lowe menukik 11,8% setelah rantai perbaikan rumah memotong perkiraan laba setahun penuh. Pengecer lain, Nordstrom Inc, juga mengurangi prakiraan penjualan dan laba. Saham Nordstrom turun 9,2%.

(kmj)