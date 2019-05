JAKARTA - Direktur Utama Perum Damri Setia N Milatia Moemin memberikan penjelasan terkait adanya kebijakan satu arah (one way) pada mudik Lebaran tahun ini. Menurutnya, walaupun ada one way, Damri akan menepati sesuai jadwal.

Asal tahu saja, pada musim mudik lebaran tahun ini, pemerintah akan memberlakukan one way alias sistem satu arah menuju ke arah Jawa. Pemberlakuan one way sendiri akan dilakukan hingga Semarang.

"Untuk one way, harusnya kami bisa tetap menepati jadwal dan rasanya pengemudi kami, sudah tahu persis daerah yang dilewati. Jadi harusnya kami bisa tetap tepati jadwal kami. Dan kami akan usahakan agar tetap bisa menepati jadwal kami," ujarnya di Jakarta, Kamis (23/5/2019).

Dia menjelaskan bahwa di jalan arteri kemarin sudah ada koordinasi dari institusi terkait mereka. Pihaknya juga sudah memberlakukan beberapa tindakan-tindakan antisipasi apabila akan terjadi kemacetan dan lain-lain.

"Jadi kami harap ini bukan kerja Damri sendiri antar institusi artinya mudahan kami bisa tepati jadwal yang kami janjikan," tutur dia.

Dia menambahkan, target digitalisasi 2019 ada beberpa hal yang dilakukan. Pertama digitalisasi transaksi adalah tiketing juga dengan QR code dan channel distribusi digital sehingga mengurangi cash beredar.

"Tapi ini belum bisa kami lakukan di 59 cabang. Jadi cabang Timur akan kami selesaikan di akhir 2019 bertahap mulai Jawa, Sumatera, Kalimanatan. Cabang Timur mudahan 2019 seluruhnyaa bisa tercapai. Termasuk digitalisasi pencatatan keuangan sehingga tersambung dengan pencatatan keuangan," kata dia.

(rhs)