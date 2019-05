JAKARTA – Jumlah penumpang pesawat diperkirakan masih akan mengalami peningkatan pada musim Lebaran tahun ini kendati tiket maskapai tergolong masih tinggi.

Dari pantauan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, kemarin, peningkatan jumlah penumpang mulai terasa. Otoritas bandara juga mencatat ada peningkatan jumlah take off mau pun landing per harinya. “Dari beberapa hari ini terjadi peningkatan yang semula itu 1.300 take off-landing akan menjadi 1.470 take off-landing per hari,” ujar Menteri Per hubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi saat mengecek ke siapan transportasi Lebaran di Ban dara Soekarno-Hatta kemarin. Melihat tren penambahan ini, Menhub memperkirakan peningkatan penumpang di pesawat pada tahun ini diperkirakan mencapai 2-3%.

Gelombang mudik sudah dapat terlihat dari persentase keterisian jumlah penumpang pesawat dari Jakarta menuju beberapa daerah yang sudah mencapai hampir 100%. Namun arus dari luar Jakarta ke Jakarta masih kurang dari 60%. Untuk meningkatkan okupansi penumpang pesawat dari daerah lain menuju ke Jakarta, Menhub mengimbau maskapai untuk memberikan tarif khusus atau promosi. Tiket khusus ini juga menumbuhkan dunia pariwisata di Indonesia, khususnya saat periode libur Lebaran. “Untuk itu saya minta petugas di bandara untuk ekstra-kerja keras dan hati-hati agar kegiatan mudik di bandara ini berjalan lancar,” sebutnya.

Menhub menilai secara umum persiapan transportasi udara siap untuk melayani angkutan mudik atau balik Lebaran. Ini terlihat dari aktivitas perjalanan pesawat jelang mudik yang terbantu dengan adanya Airport Operation Control Center (AOCC). Dengan fasilitas ini seluruh aktivitas bandara bisa terpantau semua melalui CCTV. Sementara itu Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada tanggal 31 Mei 2019 atau lima hari jelang Lebaran. PT Angkasa Pura II telah menerima permintaan extraflight atau penerbangan tambahan sebanyak 1.200.

Namun dari sejumlah itu Kemenhub saat ini baru menyetujui 82 penerbangan. Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan, pihaknya menyediakan 17 posko kesehatan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan dua posko di Bandara Halim Perdana kusuma. Pos kesehatan tersebut diharapkan dapat membantu siapa pun untuk mendapatkan pemeriksaan maupun pengobatan kesehatan. “Kegunaan dari pos kesehatan ini sangat bermanfaat untuk mengantisipasi penumpang yang sakit dan penumpang yang ingin mengecek kesehatannya. Kami menyiagakan 30 dokter yang bersiaga,” tuturnya.

