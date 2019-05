SINGAPURA - Perusahaan, investor hingga e-commerce di berbagai negara akan berkumpul di Singapura guna membahas teknologi komputasi awan (cloud computing), pengembangan bisnis e-commerce serta kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang diselenggarakan oleh Alibaba Cloud.

Pertemuan ini dibalut dalam acara Alibaba Cloud Summit Singapore 2019 yang bertempat di Suntec Singapore Convention and Exhibition Centre, Singapore. Pertemuan ini juga sekaligus jadi ajang Alibaba Cloud meluncurkan program Alibaba Cloud China Gateway yang bertujuan menghubungkan semua sistem digital China.

Alibaba Cloud merupakan layanan komputasi awan dan pengelolaan data dari Alibaba Group yang menempati peringkat pertama pangsa pasar di pasar Asia Pasifik untuk IaaS (infrastructure-as-a-Service) dan IUS (infrastructure utility services) selama 2 tahun berturut-turut.

Mengutip agenda yang diterima Okezone, Singapura, Kamis (30/5/2019), Alibaba Cloud Summit ini akan dibuka pada pukul 09.00 waktu setempat oleh Senior Minister of State for Trade and Industry and Education Singapura, Cheng Hong Tat.

Selain itu akan ada beberapa pembicara dalam Alibaba Cloud Summit 2019 yakni Vice President Alibaba Group and President Alibaba Cloud Intelligence Selina Yuan. Kemudian GM Alibaba Cloud Derek Wang, GM Alibaba Cloud Intelligence Products and Solution Management Jin Ma, VP Alibaba Group Lancelot Guo, Vice President Alibaba Group Yangqing Jia dan Chief Product Officer Alibaba Cloud Intelligence International Henry Zhang.

Dari sisi perusahaan maupun investor akan diundang sebagai pembicara yakni Chief Product for Lazada Group Raymond Yang, Professional Engineer and Chartered Engineer Leong Siew Mun, Head Strategic Partnership at Airwallex Gajia Parsons.

Sebelumnya, Vice President Alibaba Group dan Head of Strategy and Marketing Alibaba Group, Lancelot Fuo, mengatakan sebagai satu-satunya perusahaan penyedia teknologi awan global yang berasal dari Asia, pihaknya akan terus mendukung jutaan pelaku usaha.

“Kami akan terus mendukung jutaan pelaku usaha melalui penyediaan infrastruktur kelas dunia, perangkat analisis yang canggih, serta ekosistem yang terus berkembang,” ujar Fuo dalam keterangan resmi.

Adapun, Alibaba Cloud telah mengembangkan komputasi awan dan pengelolaan data di Asia Pasifik sejak 10 tahun lalu dan berhasil meningkatkan efisiensi biaya serta menurunkan hambatan bagi pelaku usaha di seluruh dunia untuk mengadopsi teknologi.

Selain itu, dalam Festival Belanja Global Alibaba 11.11 beberapa waktu lalu, Alibaba Cloud berhasil membukukan transaksi USD30,8 miliar dalam satu hari.

Berdasarkan laporan terakhir yang dikeluarkan oleh Gartner bertajuk Market Share: IT Services, 2018, Alibaba Cloud menguasai pasar Asia Pasifik untuk IaaS dan IUS dengan pangsa pasar 19,6%, naik 4,7% dari tahun 2017. Diikuti AWS di peringkat kedua dengan pangsa pasar 11% dan Microsoft di peringkat ketiga dengan pangsa pasar 8%

Menurut laporan market share yang dirilis perusahaan analis global Gartner tersebut, Alibaba Cloud juga mempertahankan posisinya dalam tiga besar penyedia global untuk kategori yang sama. Adapun, di kawasan Asia Pasifik, jaringan Alibaba Cloud didukung oleh 15 zona ketersediaan di wilayah selain China, meliputi Hong Kong, Singapura, Australia, Malaysia, Indonesia, India, dan Jepang.

(rhs)