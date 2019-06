JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, penerapan sistem satu arah (one way) di Jalan Tol Trans Jawa pada arus mudik Lebaran 2019 akan berakhir hari ini, Senin (3/6/2019).

Hal itu, dia sampaikan setelah selesai melakukan video conference di Posko Tingkat Nasional Angkatan Lebaran Terpadu Tahun 2019 di Gedung Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Senin (3/6/2019).

"Hari ini one way terakhir, di mana di tol dari Cikarang Utama sampai Kalikangkung kami hanya melakukan one way empat hari. Dan hari ini tetap dipertahankan one way karena banyak penumpang dari Jakarta ke Jawa Timur," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani mengatakan untuk skema arus balik sendiri kemungkinan bakal sama seperti yang diberlakukan pada saat arus mudik Lebaran. Di mana melalui penerapan sistem one way.

"Jadi, kami usulkan arus balik one way full sampai malam. One way kami usulkan sampai KM 29 Cikarang Utama," kata dia.

