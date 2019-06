NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street dibuka lebih rendah pada perdagangan Jumat waktu setempat. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya ketegangan antara AS dan Iran.

Melansir Reuters, Jumat (21/6/2019), Iran telah menerima pesan dari Presiden Donald Trump yang disampaikan melalui Oman. Memperingatkan bahwa serangan AS akan segera terjadi, tetapi dia menentang perang dan menginginkan pembicaraan.

Adapun indeks Dow Jones turun 51 poin, atau 0,19%. S&P 500 turun 8 poin atau 0,27% dan Nasdaq 100 turun 35,25 poin atau 0,46%.

The New York Times sebelumnya melaporkan bahwa Trump telah menyetujui serangan militer terhadap Iran sebagai pembalasan atas jatuhnya pesawat pengintai AS tetapi membatalkan serangan pada menit terakhir.

Sentimen AS dan Iran menurunkan pergerakan saham, di mana pada awal pekan ini Wall Street mengalami penguatan usai Federal Reserve mempertahankan suku bunganya. Indeks S&P 500 ditutup pada rekor baru 2.954,18.

Selain itu, investor akan melihat perundingan dalam KTT Kelompok 20 di Jepang minggu depan. Pertemuan di sana diharapkan ada kemajuan sengketa perdagangan antara Amerika Serikat dan China yang telah memicu kinerja bulanan terburuk dari indeks saham AS.

Adapun saham yang terimbas isu antara AS dan Iran di antaranya, perusahaan minyak utama Exxon Mobil Corp naik sekitar 0,3%, Halliburton Co dan Marathon Oil Corp masing-masing naik hampir 1%.

Pembuat chip jatuh setelah IQE Plc Inggris menjadi perusahaan semikonduktor terbaru yang memperingatkan pendapatan setahun penuh, mengutip dampak larangan Huawei. Saham Teknologi Micron, Broadcom Inc dan Advanced Micro Devices turun antara 0,3% dan 1,5%.

Di antara saham lainnya, Facebook Inc turun 0,7% setelah Gubernur Bank of England Mark Carney mengatakan bank-bank sentral utama dan regulator akan menginginkan pengawasan terhadap usulan perusahaan media sosial baru cryptocurrency Libra.

Slack Technologies Inc naik 2,8%, sehari setelah platform perpesanan di tempat kerja melonjak hampir 50% dalam debut pasar.

