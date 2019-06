NEW YORK - Wall Street dibuka menguat pada perdagangannya Jumat. Hal tersebut menyusul setelah The Federal Reserve merilis hasil stress test (uji tekanan) yang terindikasi positif.

Disisi lain, investor juga melihat tanda positif pada pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Dikutip dari Reuters, Jumat (28/6/2019) pada pukul 9:50 waktu setempat, Indeks Dow Jones Industrial Average .JJI naik 14,91 poin, atau 0,06%, pada 26.541,49 dan S&P 500 naik 5,88 poin, atau 0,20%, pada 2.930,80.Nasdaq Composite .IXIC naik 4,34 poin, atau 0,05%, menjadi 7,972.10.

Apple Inc (AAPL.O) turun 1%, menekan Nasdaq dan blue-chip Dow, setelah pembuat iPhone mengatakan Jony Ive, seorang kolaborator kreatif yang dekat dengan co-founder perusahaan Steve Jobs, akan pergi akhir tahun ini .

Constellation Brands Inc (STZ.N) melonjak 4%, terbesar di S&P, setelah pembuat bir Corona melaporkan hasil kuartalan di atas perkiraan analis

Memberikan amunisi the Fed untuk memangkas suku bunga bulan depan adalah data yang menunjukkan belanja konsumen meningkat moderat di bulan Mei dan harga naik sedikit, menunjukkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan tekanan inflasi yang jinak.

Masalah yang maju melebihi jumlah decliners dengan rasio 2,94 banding 1 di NYSE dan dengan rasio 2,49 banding 1 pada Nasdaq.

Indeks S&P mencatat empat tertinggi baru 52-minggu dan tidak ada terendah baru, sementara Nasdaq mencatat 37 tertinggi baru dan sembilan terendah baru.

Saham AS naik pada hari Jumat karena saham bank-bank besar menguat setelah menyelesaikan stress test Federal Reserve, dengan investor melacak dengan cermat pertemuan puncak G20 di mana Presiden Donald Trump dan mitra China-nya, Xi Jinping, dapat meletakkan dasar untuk menyelesaikan perdagangan perselisihan yang telah membebani pertumbuhan global.

Trump mengatakan dia berharap untuk pembicaraan yang produktif dengan presiden Cina, tetapi mengatakan dia tidak membuat janji tentang penangguhan hukuman dari kenaikan tarif. Kedua pemimpin dijadwalkan bertemu di sela-sela KTT G20 akhir pekan ini di Jepang.

“Bar sangat rendah untuk G20 sekarang. Yang kami butuhkan adalah kerangka kerja untuk kesepakatan, ”kata Kim Forrest, kepala investasi di Bokeh Capital Partners di Pittsburgh.

"Dan kupikir Street berpikir itu bisa terjadi. Saya pikir kesepakatan untuk hanya berbicara satu sama lain dapat dicapai. "

Ketidakpastian yang disebabkan oleh laporan yang saling bertentangan tentang potensi gencatan perdagangan terhenti reli bulan ini, dengan indeks S&P 500 .SPX pada langkah untuk membukukan kerugian mingguan pertama di bulan Juni.

Namun, indeks acuan naik 6,5% untuk bulan ini, menempatkannya di jalur untuk mencatat kinerja enam bulan terbaik sejak Maret 2012. Sementara itu, saham global, mencatat paruh pertama terbaik tahun ini.

Mengangkat Wall Street adalah keuntungan di sektor keuangan. SPSY, naik 1,14%, terbesar di antara 11 sektor S&P utama.

Saham bank .SPXBK melonjak 2% setelah The Fed pada hari Kamis menyetujui rencana permodalan 16 bank, termasuk JPMorgan Chase & Co (JPM.N), Bank of America Corp (BAC.N) dan Citigroup Inc (CN), dalam tekanan akhirnya rintangan tes.

(rhs)