NEW YORK - Saham-saham di Wall Street menguat pada penutupan perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), tetapi lebih rendah dari posisi tertinggi awal, dipimpin oleh keuntungan dalam saham-saham teknologi karena optimisme untuk kemajuan dalam pembicaraan perdagangan Amerika Serikat (AS) dan China serta tanda-tanda kemungkinan penangguhan hukuman untuk perusahaan telekomunikasi China, Huawei.

Meskipun kehilangan beberapa kenaikan awal, S&P 500 masih berhasil ditutup pada rekor tertinggi setelah AS dan China sepakat pada Sabtu (29/6/2019) untuk melanjutkan kembali pembicaraan perdagangan.

Selain itu, Presiden Donald Trump juga menawarkan konsesi termasuk tidak ada tarif baru dan pelonggaran pembatasan pada Huawei Technologies Co Ltd, sementara China setuju untuk melakukan pembelian baru yang belum ditentukan atas produk pertanian AS.

Namun, saham-saham telah memberikan sebagian yang baik dari keuntungan awal mereka, karena investor merenungkan apakah Federal Reserve (Fed) AS akan sama dovish-nya seperti yang telah diantisipasi baru-baru ini, dan kehati-hatian merayap kembali ke dalam apa yang mungkin akan menjadi pekan dengan perdagangan rendah menyusul libur 4 Juli.

"Ada perayaan di tempat terbuka dan itu adalah kasus di mana jika sebagian dari ketidakpastian perdagangan ini hilang, bahkan jika itu tidak diselesaikan, bisa dikatakan, itu mengurangi kemungkinan The Fed perlu melangkah, atau setidaknya melangkah dengan agresif ketika orang berpikir tentang satu setengah minggu yang lalu,“ kata Ahli Strategi Investasi di Robert W Baird, Willie Delwiche, di Milwaukee seperti dikutip Antaranews, Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Saham-saham teknologi berkinerja terbaik di Wall Street sejauh pada tahun ini, melonjak 1,45% dengan saham kelas berat Apple Inc meningkat 1,83% memberikan dorongan terbesar.

Pembuat chip dengan eksposur pendapatan yang cukup besar ke China melonjak hampir lima persen pada sesi tertinggi mereka sebelum juga mundur kembali, terakhir menunjukkan kenaikan 2,65% dalam indeks Philadelphia Semiconductor. Pemasok Huawei Micron Technology Inc melonjak 3,9%.

Indeks Dow Jones Industrial Average naik 117,47 poin atau 0,44% menjadi berakhir di 26.717,43 poin. Indeks S&P 500 bertambah 22,57 poin atau 0,77% menjadi ditutup di 2.964,33 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir 84,92 poin atau 1,06% lebih tinggi, menjadi 8.091,16 poin.

Saham-saham melihat aksi jual tertajam mereka tahun ini pada Mei, penurunan 6,6% setelah gangguan dalam pembicaraan perdagangan AS-China memicu kekhawatiran perlambatan ekonomi global.

Tetapi harapan bahwa Federal Reserve akan memangkas suku bunga untuk mempertahankan pertumbuhan kuat ekonomi AS, dan pergantian dovish oleh bank sentral di seluruh dunia, membantu S&P 500 dan indeks Dow Jones mencatat kinerja Juni terbaik dalam beberapa dekade. Meskipun ada perkembangan terbaru dalam pembicaraan, pedagang masih mengantisipasi langkah Fed berikutnya akan jadi menurunkan suku bunga setidaknya 25 basis poin pada pertemuan kebijakan 30-31 Juli. Data menunjukkan pertumbuhan manufaktur mendingin di Amerika Serikat pada Juni, sementara aktivitas pabrik menyusut di sebagian besar Eropa dan Asia, lebih jauh mendukung ekspektasi penurunan suku bunga. Keuntungan pada Dow ditahan oleh penurunan 2,1% di saham Boeing Co, setelah sebuah laporan mengatakan bahwa jaksa federal telah memanggil perusahaan terkait dengan produksi 787 Dreamliner di South Carolina. Wynn Resorts Ltd melonjak 5,9%, terbesar di S&P, karena pendapatan perjudian di wilayah China Macau naik lebih dari yang diharapkan pada Juni. Saham-saham perusahaan sejenis seperti Melco Resorts & Entertainment Ltd dan Las Vegas Sands Corp juga naik. Coty Inc jatuh 13,5%, penurunan paling banyak di S&P, setelah perusahaan mengatakan akan merombak operasinya dan mengurangi sekitar USD3 miliar dalam nilai merek yang diperoleh dari Procter & Gamble Co. Jumlah saham naik melebihi yang menurun di NYSE dengan rasio 1,57 banding 1 serta di Nasdaq dengan rasio 1,50 banding 1. S&P 500 membukukan 62 posisi tertinggi baru dalam 52-minggu dan dua terendah baru; Komposit Nasdaq mencatat 122 tertinggi baru dan 31 terendah baru. Sekitar 7,04 miliar saham berpindah tangan di bursa AS, dibandingkan dengan rata-rata harian 7,15 miliar selama 20 sesi terakhir.