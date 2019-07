NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street dibuka datar pada perdagangan Selasa (2/7/2019) waktu setempat. Di dorong memudarnya optimisme pembicaraan perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan China, serta adanya ancaman baru soal tarif di Eropa. Hal tersebut membuat investor tetap merasa gelisah.

Pada pembukaan perdagangan, Dow Jones Industrial Average hanya naik 2,10 poin atau 0,01% menjadi 26.719,53. Lalu S&P 500 naik 0,33 poin atau 0,01% ke 2.964,66. Sebaliknya, Nasdaq Composite turun 4,51 poin atau 0,06% menjadi 8.086,65.

Melansir Reuters, Wall Street mengalami kenaikan pada perdagangan sebelumnya, ketika Washington dan Beijing sempat sepakat untuk melanjutkan pembicaraan perdagangan, dan Presiden Donald Trump menawarkan konsesi termasuk tidak ada tarif baru dan pelonggaran pembatasan pada Huawei Technologies Co Ltd.

Namun, di sisi lain AS mengancam akan mengenakan tarif tambahan barang-barang Uni Eropa sebesar USD4 miliar. Menandakan peningkatan tekanan pada Eropa dalam perselisihan jangka panjang mengenai subsidi pesawat.

"Sementara ancaman tarif tambahan pada impor Uni Eropa masih menjadi menggantung bagi investor, pasar lebih cenderung mengambil nafas sampai data makro-ekonomi baru keluar," kata Peter Cardillo, kepala ekonom pasar di Spartan Capital Securities.

Investor kini sedang menunggu laporan data pekerjaan AS yang akan dirilis Jumat mendatang, di mana diharapkan menunjukkan sektor swasta menambah 160.000 pekerjaan pada bulan Juni, setelah penurunan tajam dalam pertumbuhan pekerjaan pada bulan Mei.

Adapun indeks S&P 500 dan Dow Jones masih membukukan kinerja Juni terbaik mereka dalam beberapa dekade, dengan harapan bahwa Bank Sentral AS, The Fed akan memangkas suku bunga untuk mempertahankan ekspansi AS selama satu dekade, setelah gangguan dalam negosiasi perdagangan pada Mei menmbuat pasar ke jatuh.

Pelaku pasar masih mengharapkan penurunan suku bunga oleh The Fed setidaknya 25 basis poin, pada pertemuan FOMC 30-31 Juli, meskipun ada perkembangan terbaru dalam pembicaraan perdagangan.

