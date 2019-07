JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan, upah buruh tani mengalami kenaikan tipis pada Juni 2019, namun diiringi dengan penurunan daya beli petani. Pada bulan lalu upah nominal harian buruh tani nasional pada Juni 2019 naik sebesar 0,18% dibandingkan Mei 2019.

"Upah buruh tani Juni 2019 menjadi menjadi Rp54.152 per hari dari Mei 2019 yang Rp54.056," ujarnya di Gedung BPS, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Di sisi lain, nilai upah riil buruh tani atau daya beli petani justru mengalami penurunan yakni 0,39% pada Juni 2019. Di mana dari Rp38.154 per hari pada Mei 2019 menjadi Rp38.005 per hari.

Sementara itu, untuk upah buruh informal perkotaan yakni buruh bangunan (tukang bukan mandor) pada Juni 2019 naik 0,05%, berubah dari dari Rp88.664 per hari menjadi Rp88.708 per hari. Namun, daya belinya turun ditandai dengan upah riilnya turun 0,50% dari Rp64.530 per hari menjadi Rp64.207 per hari.

Kemudian, upah buruh potong rambut wanita mencapai Rp27.690 per kepala atau naik 0,09% dari bulan Mei 2019 yang sebesar Rp27.665 per kepala. Upah riil-nya mengalami penurunan 0,46% jadi Rp20.042 dari sebelumnya Rp20.135. Adapun upah pembantu rumah tangga naik 0,91% menjadi Rp413.270 per bulan dari sebelumnya Rp409.543 per bulan. Di mana upah riil-nya naik 0,35% dari Rp298.066 dari Rp299.124.