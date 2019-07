NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street dibuka menguat pada perdagangan Selasa waktu setempat. Pasar saham terangkat optimisme pendapatan pada perusahaan blue-chip seperti Coca-Cola dan United Technologies. Hal tersebut menjadi sentimen positif, di mana investor sebelumnya khawatir atas laju pertumbuhan ekonomi AS.

Baca Juga: S&P 500 Tembus Rekor Baru saat Penantian Laporan Keuangan Facebook hingga Amazon

Dow Jones Industrial Average naik 115,45 poin, atau 0,42% pada 27.287,35. S&P 500 .SPX naik 10,73 poin, atau 0,36%, pada 2.995,76. Nasdaq Composite naik 23,76 poin, atau 0,29%, pada 8.227,89.

Melansir Reuters, Selasa (23/9/2019), saham Coca-Cola naik 3,5% setelah pembuat minuman bersoda itu mengalahkan ekspektasi pendapatan kuartalan mereka. Komponen Dow, United Technologies Corp naik 2,4%, setelah konglomerat industri itu meningkatkan laba dan naikknya penjualan dibantu oleh peningkatan permintaan suku cadang dan suku cadang pesawat.

Baca Juga: Wall Street Dibuka Menguat Ditopang Naiknya Saham Facebook dan Amazon

Menurut data Refinitiv IBES, keuntungan keseluruhan perusahaan S&P sekarang diperkirakan naik sekitar 1% pada kuartal kedua, atau meningkat dari perkiraan penurunan kecil sebelumnya.

Dari perusahaan S&P 500, 30% diharapkan melaporkan pendapatan minggu ini dan di antara Facebook Inc, Amazon.com dan Google-parent Alphabet. Direncanakan laporan keuangan akan disampaikan pada Rabu dan Kamis. Sementara itu, saham seperti Travelers Cos Inc menurun 1,5%, setelah laporan keuangan perusahaan asuransi tersebut meleset dari perkiraan. Laba kuartal II mengalami kerugian terkait cuaca menyebabkan penurunan 18% dalam keuntungan penjaminan emisi. Hasbro Inc melonjak 6,2%, setelah pembuat mainan melaporkan pendapatan kuartalan yang lebih baik dari perkiraan, dibantu oleh permintaan yang lebih tinggi untuk mainan aksi. Intel Corp (INTC.O) naik 1,2%, setelah sebuah laporan bahwa Apple sedang dalam pembicaraan lanjutan untuk membeli bisnis chip modem-smartphone-nya. Saham pembuat iPhone naik 0,7%.