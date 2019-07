NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS) dibuka lebih tinggi pada perdagangan di awal pekan ini. Wall Street menguat dipimpin oleh saham perusahaan teknologi, di mana investor tengah mengamati perkembangan perdagangan terbaru antara AS dan China dalam Minggu ini.

Selain itu, investor juga mencermati laporan pendapatan perusahaan, seperti Facebook dan Amazon. Dow Jones Industrial Average naik 19,98 poin atau 0,07%, pada pembukaan menjadi 27.174,18.

Melansir Reuters, Senin (22/7/2019), S&P 500 dibuka lebih tinggi sebesar 5,32 poin, atau 0,18% pada 2.981,93. Nasdaq Composite naik 25,50 poin atau 0,31%, menjadi 8.171,99 pada bel pembukaan.

Laporan keuangan beberapa perusahaan pada minggu lalu seperti dari bank-bank besar menunjukan kekhawatiran tentang pertumbuhan laba dalam lingkungan suku bunga rendah.

"Memasuki putaran lain dari pendapatan yang akan mengatur nada untuk pasar, dan pembicaraan perdagangan AS-China sepertinya banyak perusahaan dapat maju dan itu adalah hal yang positif," kata Kepala Investasi Bokeh Capital Partners Kim Forrest.

South China Morning Post melaporkan negosiator perdagangan AS kemungkinan akan mengunjungi China Minggu depan untuk pembicaraan tatap muka pertama mereka dengan para pejabat China sejak pertemuan G20, ketika Trump menunda tarif baru untuk barang-barang Tiongkok.

Adapun pergerakan saham perusahaan teknologi, Facebook Inc, Amazon.com Inc dan Google-parent Alphabet naik antara 0,4% dan 0,6%. Hasil perusahaan teknologi telah kuat sejauh ini, dengan Microsoft Corp dan International Business Machines Corp melaporkan laba pekan lalu. Investor akan memilah-milah hasil perusahaan untuk mengukur dampak perang perdagangan terhadap laba perusahaan, untuk melihat apakah hasilnya cukup buruk untuk membujuk Federal Reserve untuk mengambil tindakan tegas tahun ini. Harapan penurunan suku bunga membantu indeks utama Wall Street pulih dari penurunan pada bulan Mei dan skala rekor tertinggi baru. Pembuat chip Micron Technology naik hampir 3,1%, sementara Applied Material Inc dan Advanced Micro Devices Inc masing-masing naik 2,8% dan 1%. Di sisi pendapatan Halliburton Co naik 2,5% setelah laba kuartal kedua dari penyedia jasa ladang minyak itu mengalahkan estimasi analis.