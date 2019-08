NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street bergerak dua arah pada perdagangan Kamis waktu setempat. Kini investor mengalihkan pandangannya ke pendapatan emiten dibandingkan penurunan suku bunga The Fed.

Melansir Reuters, Jakarta, Kamis (1/8/2019), indeks Dow Jones Industrial Average naik 15,59 poin atau 0,06% menjadi 26.879,86.

Sementara itu, indeks S&P 500 dibuka lebih rendah sebesar 0,06 poin ke 2.980,32 dan Nasdaq Composite naik 15,14 poin atau 0,19% menjadi 8.190,56.

Sebelumnya, Federal Reserve (The Fed) telah mengumumkan penurunan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi di kisaran 2% hingga 2,25%.

Kebijakan itu merupakan penurunan suku bunga pertama yang dilakukan The Fed sejak krisis global pada Desember 2008.

Menteri Keuangan Sri Mulyani optimistis penurunan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve (The Fed) dapat memacu laju pertumbuhan ekonomi nasional pada semester II 2019. "Dengan adanya Federal Reserve menurunkan suku bunga, maka confidence dari konsumen dan investor akan meningkat," kata Sri Mulyani. "Maka kita berharap di dalam semester II mulai dari kuartal III nanti momentum itu mulai terlihat," ucapnya. Sebelumnya dini hari tadi waktu Indonesia, The Fed mengumumkan penurunan suku bunga acuan sebesar 25 bps (basis poin) ke kisaran 2%-2,5% sesuai dengan ekspektasi pelaku pasar.