JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menilai banyaknya hewan kurban pada Idul Adha dapat mempengaruhi komponen inflasi dari sisi pangan. Hewan kurban akan mempengaruhi suplai daging, diharapkan bisa menekan harga di pasar.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan, hewan kurban yang didistribusikan pada Idul Adha jelas mempengaruhi penjualan daging sapi hingga kambing di pasar. Penyaluran hewan kurban kepada masyarakat dapat menurunkan harga di pasar.

"Kalau banyak orang berkurban artinya akan tambah suplai daging dan tentu sangat berpengaruh ke komponen inflasi. BI sendiri kurbannya meningkat 50%, artinya daging di distribusi ke pasar banyak sehingga bisa turunkan harga juga," ujarnya, Jakarta, Minggu (11/8/2019).

Berdasarkan info pangan Jakarta, sehari menjelang Idul Adha, harga untuk daging sapi has mencapai Rp122.666 per kilogram (Kg), daging sapi murni Rp119.333 per kg. Sedangkan daging kambing Rp116.363 per Kg.

Pada Minggu pertama Agustus 2019, BI mencatat inflasi sebesar 0,12 secara bulanan. inflasi akhir Juli disumbang dari cabai rawit yang mencapai 0,12% dari inflasi. Faktor musim telah mengganggu pasokan cabai sehingga harganya meningkat. Tercatat cabai merah menyumbang andil inflasi mencapai 0,09% , sedangkan cabai rawit 0,05% dan emas. Sebagai informasi, pegawai BI dari Aceh sampai Papua termasuk Anggota Dewan Gubernur mendata kurban mencapai 2.604 hewan, terdiri dari 544 sapi, 1.718 kambing, 337 domba dan 5 kerbau. Dari jumlah tersebut 178 sapi, 155 kambing, 1 domba dan 5 kerbau dikelola BI baik di kantor pusat dan perwakilan.