WARINGIN BARAT - Dalam satu pekan terakhir, harga cabai rawit di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Kotawaringin Barat (Kobar), Kalteng mengalami kelangkaan. Hal ini berdampak terhadap stok di pasar yang mulai menghilang dan harga pun semakin pedas.

Pantauan ke sejumlah pasar tradisional dan penjual sayur mayur di Pangkalan Bun pada hari ini, mayoritas lapak pedagang sayuran tak terlihat cabai rawit. Jikapun ada, pedagang menjual harga dengan cukup tinggi yakni Rp120 ribu.

“Itu pun cabai yang ada sudah stok lama, sudah layu dan cenderung membusuk,” ujar seorang pedagang sayur di Jalan Ahmad Wongso Pangkalan Bun, Bibit, Rabu (14/8/2019).

Dia menceritakan, langkanya cabai rawit yang sudah enam hari ini disebabkan pasokan dari Pulau Jawa tidak ada.

“Kalau tengkulak bilang, tidak ada kiriman dari Jawa. Sebab kebutuhan cabai rawit di Pangkalan Bun ini masih tergantung dari Pulau Jawa. Kalau tidak ada pengiriman ya kayak gini jadinya langka,” tukasnya.

Sementara itu, mahal harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) membuat warga terpaksa membeli cabai rawit meski sudah busuk.

"Kalau yang masih lumayan bagus cabai rawit per hari ini Rp120 ribu per kilogramnya (kg). Kalau yang busuk per kg saya beli Rp70 ribu. Banyak yang mau meski busuk," ujar seorang pembeli di Pasar Indra Sari, Dyah.

Padahal selama ini, pedagang selalu membuang cabai yang sudah busuk. Seorang pembeli cabai busuk lainnya, Narti diam saja saat ditanya alasan membeli cabai yang sudah busuk. "Harganya sekitar Rp70 ribu per kilogram. Rahasia untuk apa, karena yang baik masih mahal," ujar dia. Masyarakat Pangkalan Bun berharap harga cabai kembali normal supaya para ibu rumah tangga tidak menjerit dengan harga yang cukup pedas.