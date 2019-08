JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat alami pelemahan. Rupiah pagi ini mendekati Rp14.300 per USD.

Bloomberg Dollar Index pada Kamis (15/8/2019) pukul 9.38 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 46 poin atau 0,33% ke Rp14.291 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.271-Rp14.305 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah melemah 45 poin atau 0,31% ke Rp14.285 per USD. Mata uang Garuda itu bergerak di kisaran Rp14.229 per USD-Rp14.305 per USD.

 

Seperti diketahui, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami kejatuhan pada pembukaan pagi ini. IHSG dibuka anjlok 74,88 poin atau 1,2% ke 6.192,46.

Mengawali perdagangan hari ini, Kamis (15/8/2019), tidak ada saham menguat, 44 saham melemah, dan 1 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp44,34 miliar dari 13,78 juta lembar saham diperdagangkan.

Sebelumnya, kurs dolar AS menguat terhadap sejumlah mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), karena investor khawatir tentang perlambatan ekonomi di Eropa. Jerman, mesin ekonomi di Uni Eropa, baru saja mengumumkan bahwa produk domestik bruto (PDB) negara itu mengalami kontraksi 0,1 persen pada kuartal kedua 2019. Banyak analis mengaitkan penurunan pertumbuhan di Jerman dengan ketegangan perdagangan antara ekonomi-ekonomi utama dunia, karena ekonomi Jerman sangat bergantung kepada ekspor.