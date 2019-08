JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus menguat hingga perdagangan sore ini. Meski demikian, Rupiah masih berada di level Rp14.200 per USD.

Bloomberg Dollar Index pada Rabu (14/8/2019) pukul 17.05 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 80 poin atau 0,56% ke Rp14.245 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.220-Rp14.253 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah menguat 72 poin atau 0,50% ke Rp14.243 per USD. Mata uang Garuda itu bergerak di kisaran Rp14.210 per USD-Rp14.315 per USD.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan Tiongkok mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa bahwa pejabat perdagangan AS dan China berbicara di telepon dan setuju untuk berbicara lagi dalam waktu dua minggu. Brent futures masih diperdagangkan sekitar 20% di bawah tertinggi 2019 yang mereka tekan pada bulan April.

"Kemungkinan bahwa Amerika Serikat dan China dapat mencapai pembicaraan perdagangan di jalurnya ... meningkatkan harapan bahwa mereka mungkin benar-benar mendapatkan beberapa jenis kesepakatan," ujar Phil Flynn, analis di Price Futures Group di Chicago.

(fbn)