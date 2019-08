NEW YORK - Kurs dolar Amerika Serikat (AS) menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), karena sentimen pasar terangkat oleh beberapa data ekonomi yang kuat.

Para pelaku pasar mempertimbangkan sejumlah data beragam sejak Kamis (15/8/2019), di antaranya laporan pembelanjaan konsumen yang kuat pada Juli memberi dukungan terhadap pasar.

Baca Juga: Bayang-Bayang Resesi AS Berkurang, Dolar Bangkit Menguat

Departemen Perdagangan mengatakan, pengeluaran konsumen AS meningkat pada Juli, karena penjualan ritel dan layanan makanan naik 0,7% menjadi USD523,5 miliar.

Sementara itu, sentimen konsumen AS menurun pada awal Agustus menjadi 92,1, menandai level terendah sejak awal tahun, menurut survei konsumen Universitas Michigan.

Baca Juga: Dolar AS Menguat di Tengah Kekhawatiran soal Ekonomi Eropa

"Kebijakan moneter dan perdagangan telah meningkatkan ketidakpastian konsumen, tetapi bukan pesimisme, tentang prospek keuangan masa depan mereka," kata survei itu, seraya menambahkan bahwa konsumen bereaksi keras terhadap usulan kenaikan tarif impor China pada September.

Biro Sensus AS melaporkan belanja konsumen AS tetap kuat, karena penjualan ritel dan layanan makanan naik 0,7% menjadi USD523,5 miliar pada Juli, menyusul kenaikan 0,3% pada Juni, kata.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik tipis 0,01% menjadi 98,1554 pada akhir perdagangan. Demikian dikutip Antaranews.

Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,1095 dolar AS dari 1,1106 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi 1,2151 dolar AS dari 1,2110 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi 0,6781 dolar AS dari 0,6775 dolar AS.

Dolar AS dibeli 106,28 yen Jepang, lebih tinggi dari 106,12 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9783 franc Swiss dari 0,9769 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3269 dolar Kanada dari 1,3323 dolar Kanada.