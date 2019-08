JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak dua arah pada perdagangan sore ini. Rupiah masih betah di level Rp14.200-an per USD.

Bloomberg Dollar Index pada Senin (19/8/2019) pukul 17.09 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat tipis 2,5 poin atau 0,02% ke Rp14.237 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.192-Rp14.240 per USD.

 Baca Juga: Minat Investor ke Aset Negara Berkembang Meningkat buat Rupiah Menguat

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah melemah 5 poin atau 0,03% ke Rp14.235 per USD. Mata uang Garuda itu bergerak di kisaran Rp14.063 per USD-Rp14.292 per USD.

Sebelumnya, Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra mengatakan, Rupiah bergerak menguat pada perdagangan pagi karena minat pelaku pasar kembali meningkat pada aset-aset di negara berkembang di tengah pudarnya sentimen resesi akibat perang dagang antara China dan Amerika Serikat.

 Baca Juga: Tekan Dolar, Rupiah Menguat ke Rp14.205 per USD

Dia mengemukakan penasihat ekonomi Gedung Putih dikabarkan, tim negosiasi dagang Amerika Serikat dan China akan berkomunikasi secara intensif. Pasar merespon positif rencana dialog dagang itu yang sedianya akan dilaksanakan di Washington.

"Itu merupakan kabar baik dari AS, dikabarkan dialog itu dilakukan pada awal September, diharapkan berjalan lancar," katanya.

(dni)