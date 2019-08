CHICAGO – Kurs dolar Amerika Serikat (AS) melemah terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya. Dolar AS turun 0,18% menjadi 98,17 pada perdagangan Selasa waktu setempat..

Pelemahan dolar mendongkrak harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange. Harga emas mengalami kenaikan karena indeks utama pasar saham turun dan dolar melemah.

Baca Juga: Harga Emas Antam Kembali Turun hingga Rp8.000/Gram

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember naik USD4,1 atau 0,27%, menjadi ditutup pada USD1.515,70 per ounce. Emas turun dua digit pada perdagangan Senin 19 Agustus, ketika indeks Dow Jones Industrial Average, S&P 500 dan Nasdaq naik tajam, bersama dengan sebagian besar indeks saham di seluruh dunia.

Ketika indeks acuan Wall Street mundur pada Selasa 20 Agustus, emas mengembalikan beberapa kerugiannya karena investor sekali lagi dipikat ke aset-aset safe haven, termasuk emas.

Asal tahu saja, ketika indeks dolar jatuh, emas berjangka biasanya naik karena emas yang dihargakan dalam dolar AS menjadi lebih murah bagi investor yang memegang mata uang lainnya. Demikian dilansir dari Antaranews, Rabu (21/8/2019).

Baca Juga: Pasar Saham dan Dolar AS Menguat, Harga Emas Jatuh 0,79%

Adapun logam mulia lainnya, sebut Xinhua, perak untuk pengiriman September naik 20,8 sen atau 1,23% menjadi ditutup pada USD17,144 per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober turun 4,0 dolar AS atau 0,47%, menjadi menetap pada USD852,80 per ounce.

(fbn)