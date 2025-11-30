Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Antam Hari Ini 30 November 2025, Cek Daftar Terbarunya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |13:02 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini 30 November 2025, Cek Daftar Terbarunya (Foto: Okezone)
JAKARTA - Harga emas Antam logam mulia hari ini, Minggu 30 November 2025. Harga emas Antam hari ini tidak berubah, alias masih sama dengan harga pada Sabtu 29 November 2025.

Kemarin, harga emas Antam logam mulia naik Rp30.000 menjadi Rp2.413.000 per gram dari harga sebelumnya Rp2.383.000 per gram. Harga jual kembali (buyback) naik menjadi Rp2.274.000 per gram.

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017.

‎‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada hari ini, Minggu (30/11/2025):

 

Telusuri berita finance lainnya
