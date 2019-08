JAKARTA - Kabar tentang ibu kota pindah ke Kalimantan Timur (Kaltim) tengah ramai dibicarakan oleh masyarakat, banyak dari mereka yang bahagia atas keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, namun ada juga yang meragukannya.

Hal ini banyak mengundang komentar dari warganet hingga menjadi trending topic keenam di Twitter pada hari ini.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil memastikan, ibu kota Indonesia akan pindah ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

"Iya benar di Kaltim, tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana," ujar dia ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Baca Juga: Presiden Jokowi Sebut Bukit Soeharto Sangat Mendukung Jadi Ibu Kota Baru

Kabar tersebut membuat ramai warga Twitter dan dibanjiri cuitan dari warga Twitter dengan kata Kalimantan Timur.

Berikut ragam komentar netizen mengenai ibu kota pindah ke Kaltim seperti dikutip Okezone:

@ucingmiaww: Ibukota kalo udah pindah ke kaltim, artis jakarta ga disebut artis ibukota dong ya. Artis kaltim artis ibukota woy!

@k3muning_1: Ibu kota pindah ke kaltim.. Horee...tempat aku...Maaf yah...ga boleh iri loh..

@ASagittarie : Well there will be no more DKI JAKARTA in RPUL.....

Welcome DKI KALTIM!!!

Baca Juga: Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Simak 9 Fasilitas yang Akan Disediakan

@chocavocados: ibukota pindah ke kaltim brarti jakarta ntr namany cmn jakarta doang?

@lul_lilul: Kalo ibukota jadi di Kaltim, rumah yg dijual di Jakarta harganya jadi murah kagak ya?

(dni)