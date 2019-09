JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali melemah pada perdagangan sore ini. Rupiah terhadap dolar AS kini telah berada di level Rp14.200-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Selasa (3/9/2019) pukul 17.18 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 33,5 poin atau 0,24% ke Rp14.227 per USD. Mengawali perdagangan, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.216-Rp14.232 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah melemah 35 poin atau 0,246% ke level Rp14.225 per USD. Mata uang Garuda itu bergerak di kisaran Rp14.210-Rp14.235 per USD.

Seperti diketahui, kurs dolar AS menguat terhadap sejumlah mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), di tengah penurunan mata uang poundsterling Inggris.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada Senin (2/9/2019) menyerukan kepada anggota parlemen untuk memberikan suara menentang "penundaan tak berarti" Brexit, yang sedang dikampanyekan oleh pemimpin oposisi Partai Buruh Jeremy Corbyn dan beberapa pemberontak Tory, dengan mengatakan bahwa "Saya tidak ingin pemilihan."

