NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street menguat pada perdagangan Kamis waktu setempat. Sentimen pendukungnya adalah harapan meningkatnya eskalasi ketegangan perdagangan setelah AS dan China sepakat untuk mengadakan pembicaraan tingkat tinggi bulan depan,

Selain itu, data menunjukkan terjadi penambahan pekerjaan yang kuat di sektor swasta. Hal ini jelas menghilangkan beberapa kekhawatiran soal perlambatan ekonomi global.

Kementerian Perdagangan China mengatakan timnya akan melakukan pertemuan dengan rekan-rekan AS pada pertengahan September untuk pembicaraan nanti di Oktober.

"Pembukaan kembali perundingan perdagangan membangun antusiasme yang mungkin semacam kesepakatan, seperti penangguhan tarif untuk sementara waktu, mungkin sedang berlangsung," kata Kepala Ekonom Pasar Spartan Capital Securities Peter Cardillo, dikutip dari Reuters, Kamis (5/9/2019).

Sementara itu, data menunjukkan gaji pengusaha swasta AS tumbuh pada laju tercepat dalam empat bulan selama Agustus, dipimpin kenaikan dalam pekerjaan sektor jasa. Laporan Ketenagakerjaan Nasional ADP menunjukkan sektor swasta menambahkan 195.000 pekerjaan pada Agustus, di atas ekspektasi para ekonom tentang peningkatan 149.000 pekerjaan.

Adapun saham teknologi memimpin kenaikan dan memberikan dorongan terbesar di antara 11 sektor S&P utama naik 1,76%. Keuntungan tersebut didorong oleh Apple Inc yang naik 2,02%.

