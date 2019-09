JAKARTA - PT Pelindo III (Persero) menerapkan pelayanan pengiriman barang secara online atau Delevery Online (DO) mulai 1 September 2019 lalu. Artinya,proses ekspor impor di terminal pelabuhan sudah bisa lewat online.

Direktur Utama Pelindo III Doso Agung mengatakan, lewat sistem online ini diharapkan mampu menyederhanakan prosedur pelayanan menjadi lebih cepat dan murah. Sehingga pada akhirnya mampu menurunkan biaya logistik di pelabuhan.

“Penerapan sistem ini memang tidak mudah, karena tidak semua Perusahaan Pelayaran memiliki tenaga IT khusus untuk menerapkannya. Namun Pelindo III berkomitmen untuk selalu meningkatkan pelayanan jasa kepelabuhanan dengan cara berusaha mempermudah Perusahaan Pelayaran melalui mekanisme upload dokumen excel via website Anjungan Pelindo III,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Minggu (8/9/2019).

Doso Agung menjelaskan, khusus bagi layanan DO Online peti kemas domestik, perusahaan pelayaran meng-upload dokumen Delivery Order sebagaimana format yang telah ditentukan melalui aplikasi Anjungan. Selanjutnya sistem akan melakukan validasi kesesuaian antara dokumen excel yang di-upload dengan nomor kontainer yang ditunjuk.

Dirinya mengungkapkan, sebelum diterapkan DO Online, pengguna jasa melakukan permohonan delivery petikemas dari pelabuhan atau terminal tanpa ada konfirmasi dari Agen Pelayaran. Namun, setelah penerapan DO Online tersebut untuk dapat melakukan pengeluaran petikemas maka JPT harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Agen Pelayaran secara online melalui faslitas yang disediakan pada aplikasi Anjungan.

“Namun dengan adanya Sistem DO Online, proses layanan pengeluaran peti kemas dari terminal menjadi lebih lancar. Karena verifikasi dokumen dilakukan secara otomatis. Keamanan atas data juga terjamin dari pemalsuan karena dokumen DO di-entry langsung oleh perusahaan pelayaran sebagai pihak yang bertanggung jawab mengeluarkan dokumen DO,” jelasnya.

Sebagai informasi, Order (DO) Online untuk layanan ekspor impor di terminal pelabuhan yang telah diterapkan secara bertahap oleh Pelindo III, kini per 1 September menyusul penerapan DO Online di seluruh terminal Pelindo III untuk pelayanan petikemas domestik yaitu Terminal Bagendang, Bumiharjo, Lembar, Benoa, Batulicin, Kupang, Maumere, Bima dan Badas.

Penerapan DO online ini diyakini dapat meningkatkan kelancaran arus barang dan menurunkan biaya logistik di pelabuhan serta memberikan kemudahan kepada pengguna jasa dalam melakukan permohonan pengeluaran barang (Delivery Order/DO). Mengenai cara penggunaannya, pola operasi DO Online berawal dari agen pelayaran mengunggah DO Online melalui aplikasi anjungan (IBS). Atas informasi yang diterima dari Agen Pelayaran, Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) melakukan permohonan delivery (mengambil petikemas). Kemudian JPT akan melakukan pengecekan kesesuaian informasi meliputi nomor petikemas, nomor DO Online dan tertagih. Apabila sudah benar maka JPT dapat melanjutkan pencetakan job order (JO). Job Order tersebut menjadi dokumen yang akan dibawa driver truck untuk dapat memasuki pelabuhan atau terminal untuk mengambil petikemas. Apabila DO Online expired atau telah melebihi batas waktu maka JPT dapat melakukan permohonan perpanjangan DO Online kepada agen pelayaran kemudian agen pelayaran akan melakukan update/proses perpanjangan DO Online