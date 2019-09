HANGZHOU - Inspirasi mengembangkan bisnis bisa berasal darimana saja. Tak terkecuali bagi mahasiswa yang mengalami drop out (DO). Banyak kita mendengar kisah sukses dari berbagai miliarder yang berlatar pendidikan tidak tamat sekolah hingga dikeluarkan dari kampus (DO).

Namun, hal tersebut tidak menyurutkan mahasiswa yang kena DO. Salah satunya Chao Wang yang kini merupakan founder dari startup bentukannya C-Exoskeleton Technology.

Exoskeleton bergerak di sektor teknologi dengan mengembangkan baju robot ala Iron Man. Ternyata, dalam membangun startup ini, Chao Wang terinspirasi dari Elon Musk bukan dari Jack Ma sang maestro Alibaba.

Elon Musk merupakan tokoh bisnis, penemu, dan industrialis dari Amerika Serikat. Dia merupakan pendiri dan CEO SpaceX hingga Tesla Motors.

Dengan berbagai bisnis yang didirikannya, Elon Musk pun menjadi menjadi salah satu miliarder muda di dunia dengan kekayaan mencapai USD19,9 miliar. Sementara kekayaan Jack Ma tembus USD38,2 miliar.

"Elon Musk punya pemikiran fundamental yang baik," kata Chao Wang di Taobao Maker Festival 2019, Hangzhou, China, Jumat (13/9/2019). Elon Musk kata Chao Wang selalu berusaha untuk melihat gambaran secara utuh dan jangka panjang. "Misalnya, dalam 70 tahun ke depan, kita semua yang ada di ruangan ini mungkin sudah meninggal. Dengan perspektif tersebut, kita mulai berpikir tentang prioritas dalam jangka panjang, tidak jangka pendek seperti mengejar profit atau target," katanya.