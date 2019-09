JAKARTA – Memiliki rumah idaman bukan hanya mimpi para orang tua atau mereka yang sudah menikah saja, tapi juga kalangan milenial. Bahkan memiliki rumah idaman sudah menjadi symbol kemapanan laiknya punya kendaraan mewah. Oleh karena itulah, pengembang kini berlomba membangun perumahan-perumahan tidak hanya dengan tipe besar yang diperuntukan untuk keluarga mapan, tetapi juga rumah-rumah minimalis yang cocok bagi pasangan muda atau single yang mandiri.

Tumbuhnya kawasan perumahan sayangnya tidak diimbangi dengan bersaingnya harga rumah itu sendiri, karena tingkat permintaan terhadap rumah baru justru jauh lebih tinggi. Hal ini menyebabkan harga rumah semakin melesat. Tidak hanya rumah yang berada di kawasasn strategis, rumah dengan lokasi suburban pun kini memiliki nilai jual yang tidak murah. Dari sinilah bisnis KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) menjadi pilihan terbaik.

Memilih Lembaga penyalur KPR mirip memilih pasangan hidup. Anda akan terikat dalam kurun waktu yang tidak pendek. Oleh karenanya, Anda perlu memilih dan memastikan bahwa lembaga penyalur KPR yang dipilih adalah terpercaya dan memiliki catatan baik dalam penyaluran KPR. Bank Bukopin hadir dalam memberikan solusi pembiayaan rumah Anda. Berpengalaman dalam menyalurkan Kredit Kepemilikan Rumah, Bank Bukopin memberikan kemudahan dalam proses dan pencairan pengajuan KPR Anda. Dengan plafon pinjaman hingga Rp10 Miliar serta jangka waktu yang flexible hingga 20 tahun, rasanya sangat tepat bagi pemenuhan kebutuhan kepemilikan rumah Anda. Ditambah lagi dengan fasilitas take over dan take over top up menjadikan Bank Bukopin menjadi Lembaga yang tepat dalam penyaluran kredit kepemilikan rumah Anda.

Sebagai bentuk apresiasi bagi Anda, calon nasabah jangan lewatkan kesempatan menarik dari Bank Bukopin yaitu promo KPR Bukopin Super Kemerdekaan Indonesia 7.4% fixed 1 tahun dan diskon biaya administrasi 74% yang bisa menjadi solusi pembiayaan hunian idaman Anda. Menariknya, Anda bebas memilih rumah dengan lokasi yang sesuai dengan pilihan Anda dari pengembang manapun.

Promo berlangsung sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019. Jadi tunggu apalagi, Segera datang ke Bank Bukopin terdekat di kota Anda wujudkan hunian idaman Anda. Bank Bukopin, Memahami dan Memberi Solusi

Bank Bukopin terdaftar dan diawasi OJK

#Bukopinku #SiAgaSelalu #ICAN

(adv)

(ris)