JAKARTA - Harga minyak dunia naik pada perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB) karena pelaku pasar tetap khawatir tentang kemungkinan kekurangan pasokan.

Minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Oktober naik USD0,02 menjadi USD58,13 per barel di New York Mercantile Exchange dan minyak mentah Brent untuk pengiriman November naik 0,8 dolar AS menjadi ditutup pada USD64,4 per barel di London ICE Futures Exchange. Demikian dilansir Xinhua, Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Meskipun Menteri Energi Saudi Abdulaziz bin Salman mengatakan bahwa pasokan minyak akan sepenuhnya pulih pada akhir September, analis mengatakan rendahnya kapasitas cadangan global saat ini tetap menjadi perhatian bagi investor dan mendukung kenaikan harga minyak.

Seperti yang diketahui, serangan pesawat tak berawak terhadap fasilitas minyak utama Arab Saudi selama akhir pekan menumbangkan 5,7 juta barel produksi minyak mentah setiap hari.

Jumlah tersebut menyumbang lebih dari setengah dari total output negara, atau lebih dari 5% dari total produksi minyak dunia.

