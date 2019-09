NEW YORK - Wall Street terkoreksi menjelang akhir pekan. Hal ini dikarenakan delegasi China di sektor pertanian membatalkan kunjungannya ke Montana AS.

Awalnya kunjungan tersebut dijadwalkan minggu depan, namun delegasi China kembali lebih awal dari dijadwalkan sebelumnya. Hal ini mengurangi optimisme tentang pembicaraan perdagangan AS-China.

Melansir Reuters, New York, Sabtu (21/9/2019, delapan dari 11 sektor S&P utama melemah pada akhir perdagangan. Sektor konsumen dan teknologi S&P 500 sangat sensitif terhadap petarungan tarif AS dan China, di mana masing-masing turun 1,2% dan 1,1%.

Dow Jones Industrial Average turun 0,59% untuk mengakhiri minggu ini di 26.934,46 poin, sedangkan S&P 500 kehilangan 0,49% menjadi 2.991,99. Nasdaq Composite turun 0,8% menjadi 8.117,67.

Untuk minggu ini, S&P 500 turun 0,52%, Dow kehilangan 1,05% dan Nasdaq turun 0,72%.

Indeks saham utama jatuh ke wilayah negatif setelah pembatalan kunjungan tersebut. Hal ini dikarenakan pembatalan tersebut di tengah pembicaraan perdagangan diadakan di Washington.

Selain itu, Presiden AS Donald Trump mengatakan dia menginginkan kesepakatan perdagangan yang lengkap, bukan hanya kesepakatan bagi China untuk membeli lebih banyak barang pertanian AS. Padahal, sebelum pembatalan tersebut S&P 500 dan Dow berada di wilayah positif.

Selama berbulan-bulan, Wall Street memantul ke atas dan ke bawah dengan tanda-tanda perbaikan atau kemunduran dalam pembicaraan perdagangan, seringkali berdasarkan komentar atau tweet dari Trump, sebuah siklus yang telah biasa digunakan para investor.

"Dalam hal ini, ini sedikit lebih memprihatinkan karena China yang membuat keputusan, bukan Trump," kata Willie Delwiche, ahli strategi pasar di Baird di Milwaukee.

Dari beberapa pergerakan saham, Netflix jatuh 5,5% setelah CEO Reed Hastings membuat komentar menggarisbawahi meningkatnya biaya dan meningkatnya persaingan dari Walt Disney Co (DIS.N), Apple Inc (AAPL.O) dan layanan streaming video lainnya.

Menambah kesengsaraan Netflix, Evercore ISI mengatakan data terbaru melukiskan gambaran yang tidak pasti tentang pertumbuhan pelanggan internasional perusahaan.

Merck & Co (MRK.N) naik 1,4% setelah obat perusahaan Pifeltro dan Delstrigo menerima persetujuan FDA untuk digunakan pada pasien dewasa tertentu dengan HIV-1 yang “ditekan secara virus.”

Roku Inc (ROKU.O) merosot 19,2% setelah Pivotal Research memulai peliputan sahamnya dengan peringkat "jual".

Xilinx Inc (XLNX.O) turun 6,8% setelah Chief Financial Officer Lorenzo Flores mengatakan ia akan mundur, mendorong Bank of America Merrill untuk menurunkan pembuat chip menjadi "netral."