NEW YORK - Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserves (The Fed), mengatakan ekonomi AS terus bergerak meskipun menghadapi tantangan. Demikian dikatakan Gubernur The Fed, Jerome Powell.

“Meskipun tidak semua orang sepenuhnya berbagi peluang ekonomi dan ekonomi menghadapi beberapa risiko, secara keseluruhan itu, seperti yang saya katakan, berada di kondisi yang baik. Tugas kami adalah untuk tetap di sana selama mungkin, " kata Powell melansir VoA Indonesia, Jakarta, Minggu (6/10/2019).

The Fed memotong suku bunga untuk pertama kalinya pada bulan Juli, setelah tidak melakukannya lebih dari satu dekade. Kebijakan tersebut berulang pada bulan September yang dianggap sebagai "asuransi" terhadap risiko terhadap kondisi ekonomi.

Pertumbuhan pekerjaan AS meningkat moderat pada bulan September dan tingkat pengangguran juga mengalami penurunan mendekati level terendah dalam 50 tahun terakhir. Departemen Tenaga Kerja melaporkan hal tersebut pada hari Jumat, sehingga menghapus adanya kekhawatiran terjadinya resesi.

Investor saat ini melihat sekitar 80% kemungkinan The Fed akan kembali memangkas suku bunga dengan seperempat persentase poin lagi pada pertemuan kebijakan berikutnya pada 29-30 Oktober. Demikian menurut analisis kontrak dana berjangka Fed yang disusun oleh CME Group.

