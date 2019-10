JAKARTA - Awal tahun ini, Robert Pattison diumumkan sebagai aktor teranyar untuk memerankan Batman. Pattison, yang menjadi terkenal berkat Twilight, akan menggantikan Ben Affleck yang sudah memainkan 3 film Batman. Itu artinya, Pattison akan menjadi aktor ke-9 yang mengenakan topeng Batman.

Batman adalah salah satu tokoh paling ikonik dari DC Comics yang diciptakan pada tahun 1939 oleh Bob Kane dan Bill Finger. Popularitasnya menarik perhatian beberapa produser, yang ingin mengadopsi cerita Batman ke dalam televisi. Batman menjadi film yang sukses setelah disutradarai oleh Christofer Nolan. Sebelumnya, sebenarnya ada upaya lain, beberapa sangat sukses dan cukup bagus.

Mau tahu berapa pendapatan bersih yang diterima para aktor sebagai Batman? Dilansir dari The Richest, Senin (7/10/2019), inilah pendapatan bersih masing-masing aktor yang memerankan Batman di televisi dan bioskop:

9. Lewis G. Wilson

Lewis G. Wilson adalah aktor pertama yang mengenakan setelan Batman di televisi pada tahun 1943. Usianya yang masih 23 tahun kala itu membuatnya menjadi aktor termuda yang bermain sebagai Batman. Batman adalah acara TV dengan 15 episode yang diproduksi oleh Columbia. Film Batman yang dimainkan oleh Wilson menjadi film Batman paling tidak sukses.

Acara itu dibanjiri kritikan, terutama Wilson, yang dianggap terlalu gemuk untuk menjadi pahlawan. Dia meninggal pada tahun 2000, pada usia 97. Tidak ada informasi pasti tentang kekayaan bersihnya, tetapi beberapa sumber menegaskan pendapatannya dari Batman sekitar USD850.000.

8. Robert Lowery

Robert Lowery adalah aktor kedua yang berperan sebagai pahlawan dalam film Batman and Robin pada tahun 1949. Berbeda dengan apa yang terjadi pada Lewis G. Wilson, para kritikus menyukai penampilannya. Lowery sudah menjadi aktor yang berpengalaman dan telah bermain di film-film seperti The Mark Of Zorro, The Mummy Army, dan Dangerous Passage. Dia berusia 36 tahun ketika dia berperan sebagai Batman.

Meskipun para kritikus menyukainya, itu adalah satu-satunya film Batman yang dia mainkan. Tetapi pada tahun 1956, ia muncul sebagai Batman di The Adventures of Superman sebagai tamu. Saat ini tidak ada informasi tentang kekayaan bersihnya.

7. Adam West Pada tahun 1996 ABC merilis versi klasik Batman di sebuah acara TV yang berlangsung hingga 1968. Adam West adalah aktor di balik topeng dan Batman yang dimainkan adalah versi ikonik, dengan banyak meniru jalan cerita seperti di buku komik. Baik orang tua maupun anak-anak menikmatinya. "Kami menetapkan unsur kegilaan, humor, komedi, dan sindiran untuk orang dewasa. Namun anak-anak dapat dihibur, dan mereka akan percaya semuanya," kata West dalam sebuah wawancara. Mengacu pada Celebrity Net Worth, West memiliki kekayaan bersih USD8 juta. West meninggal pada tahun 2017, ketika dia berusia 88 tahun. 6. Michael Keaton Tim Burton merilis film Batman-nya pada tahun 1989. Film ini menghasilkan lebih dari USD411 juta di seluruh dunia dan menjadi salah satu film dengan pendapatan tertinggi di tahun yang sama. Film ini adalah salah satu contoh film adaptasi yang dapat kita harapkan dari seorang Burton. Michael Keaton adalah aktor yang dipilih untuk bermain Batman. Keaton menolak untuk mengulangi peran dalam film ketiga, bahkan beberapa laporan mengatakan dia bisa dengan mudah menghasilkan USD15 juta jika dia kembali. Aktor ini memiliki kekayaan bersih USD15 juta. 5. Val Kilmer Val Kilmer adalah bintang Batman Forever pada tahun 1995. Ada beragam pendapat tentang produksinya, tetapi sang aktor senang menjadi bagian dari itu. "Para pemainnya sangat luar biasa, dan kami menghabiskan banyak waktu nongkrong," kata aktor itu. "Jim Carrey baru saja kehilangan ayahnya dan aku kehilangan ayahku tepat sebelum aku bermain di Tombstone. Jadi kami berbicara sedikit. Kostum itu membutuhkan waktu satu jam untuk dipakai, dan kau tidak bisa melakukannya sendiri, lalu kau bisa mendengar karena sebenarnya tidak ada lubang telinga di dalamnya," lanjutnya. Val Kilmer memiliki kekayaan bersih sebesar USD25 juta. 4. George Clooney George Clooney berperan sebagai Batman dalam film Batman & Robin pada tahun 1997. Film ini menerima ulasan yang yang buruk, tetapi karir Clooney tidak menderita. Namun, Chris O'Donnell (pemeran Robin) menghilang setelah kegagalan sekuelnya. "Aku selalu meminta maaf untuk Batman & Robin," ujar Clooney. "Biarkan saya mengatakan bahwa saya benar-benar berpikir saya telah menghancurkan film Batman dan berharap orang lain membawanya kembali bertahun-tahun kemudian dan mengubahnya. Saya pikir pada saat itu ini akan menjadi langkah karier yang sangat baik. Ummmmm, ternyata salah," sesalnya. Clooney adalah aktor terkaya dalam daftar ini dan memiliki kekayaan bersih USD500 juta. 3. Christian Bale Setelah bencana sebelumnya, butuh hampir satu dekade sampai seseorang percaya Batman layak mendapat kesempatan lain. Sutradara Christopher Nolan sepenuhnya menciptakan kembali peran dan memperkenalkan Christian Bale sebagai Batman. Bale memainkan Batman dalam trilogi yang terdiri dari Batman Begins (2005), The Dark Knight (2008) dan The Dark Knight Rises (2012). Para kritikus dan publik sangat menyukainya, terutama film kedua di mana Heath Ledger memainkan Joker dengan sangat mengesankan. Christian Bale, yang menjadi terkenal berkat American Psycho, memiliki kekayaan bersih USD80 juta. 2. Ben Affleck Ben Affleck berperan sebagai pahlawan di Batman v. Superman: Dawn of Justice, dan dia mengulang perannya dalam Suicide Squad dan Justice League. Meski demikian, ia menanggalkan perannya untuk film Batman selanjutnya, yang akan dirilis pada 2021. "Saya mencoba mengarahkan versi itu dan bekerja sama dengan penulis skenario yang hebat, tetapi saya tidak bisa memecahkannya," tutur Affleck. "Jadi saya pikir sudah waktunya untuk membiarkan orang lain mencobanya. Mereka punya beberapa orang yang sangat baik, jadi saya senang," ungkapnya. Ben Affleck memiliki kekayaan bersih USD130 juta. 1. Robert Pattinson Robert Pattinson akan menjadi aktor berikutnya yang berperan sebagai Batman, dengan film pertamanya sebagai The Dark Knight akan dirilis pada Juni 2021. Tetapi ia sangat marah ketika berita itu menjadi berita utama sebelum ia atau timnya mengumumkannya. "Ketika kabar itu bocor, saya sangat marah," gerutu Pattinson. "Semua orang sangat kesal. Semua orang panik dari timku. Aku berpikir semuanya telah kacau," aku Pattinson. Saat ini Pattinson yang menjadi terkenal berkat Twilight, memiliki kekayaan bersih sebesar US100 juta.