JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terlihat kerap bersenda gurau dengan para menteri dan jajarannya. Sering sekali dirinya melakukan hal-hal yang membuat para kalangan dari kelas bawah hingga atas tertawa.

Ternyata, pada momentum silahturahmi hari terakhir kerja Kabinet Kerja I, dirinya pun melakukan hal yang jarang dilakukan selevel menteri. Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram resmi miliknya, ia menuliskan bahwa dalam bekerja, para menteri pun kerap kali bercanda satu sama lain.

Baca juga: Hari Terakhir Kerja, Menteri Susi Unggah Video Perpisahan Diiringi Musik 'Sampai Jumpa'

"Kabinet Kerja: bercanda, meledek satu sama lain ... bekerja .. akhirnya tak terasa selesai sudah 5 tahun masakerja ... ratusan wa masuk clip video ini yang saya terima," tulisnya, dikutip dari Instagram resmi Susi Pudjiastuti, Jakarta, Sabtu (19/10/2019).

Tak hanya itu, dibalut sackdress berwarna shocking pink serta syal bermotif bunga dan warna senada, menteri Susi pun bergaya bak foto model. Hal itu sontak mengundang tawa dan tepuk tangan meriah dari para menteri dan jajarannya.

Baca juga: Menteri Susi Gunakan Sackdress Pink, Foto Bareng Mendag di Istana

Video yang sama pun terlihat pada akun Instagram resmi Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf. Melalui akun Instagram-nya, ia menuliskan bahwa candaan menteri Susi selalu menghangatkan suasana kabinet.

"Ibu @susipudjiastuti115 selalu menghangatkan suasana di Kabinet Kerja. Bekerja serius bukan berarti tidak bisa ‘fun’. Penyemangat dan penerobos!," ujar Triawan.

Baca juga: Sri Mulyani: Maaf Presiden Kalau Para Menteri Nakal dan Ndableg

Setelah itu, menteri Susi pun melakukan foto bersama para menteri perempuan lainnya. Terlihat diantaranya terdapat Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri BUMN Rini Soemarno, serta Menteri Kesehatan Nila Moeloek.

Dari unggahan Susi Pudjiastuti, telah disukai sebanyak 591.696 akun serta 7.345 komentar yang didapatinya. Berikut komentar-komentar netizen:



"I LOVE YOU!!! Untung ada ibu!!!! u bring such Joy such light wherever you go, aku berdoa ibu teruskaaaaaannnnnn KKP 2019-2024," kutip artis @Melissa_Karim.



"Ibu makannya apa sih,koq energik bener," kutip akun m*s.p*e.6***6*5.



"Lepas bebas ya bu, bekerja sesuai prinsip dan menghasilkan buah karya yg cukup luar biasa. Semoga berlanjut lagi," kutip jo*h**e*p.