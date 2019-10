JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat nilai tukar Rupiah terus menguat. Pada Oktober 2019, Rupiah mencatat apresiasi 1,18% secara point to point dibandingkan dengan level akhir September 2019.

Dengan perkembangan tersebut Rupiah sejak awal tahun sampai dengan 23 Oktober 2019 tercatat menguat 2,50% (ytd).

Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, penguatan Rupiah didukung oleh aliran masuk modal asing yang tetap berlanjut dan bekerjanya mekanisme permintaan dan pasokan valas dari para pelaku usaha.

“Selain itu, ketidakpastian pasar keuangan global yang sedikit menurun turut memberikan sentimen positif terhadap Rupiah,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo, Kamis (24/10/2019).

Ke depan, Bank Indonesia memandang nilai tukar Rupiah tetap stabil sesuai dengan fundamentalnya dan mekanisme pasar yang terjaga. Prakiraan ini ditopang oleh prospek aliran masuk modal asing ke Indonesia yang tetap terjaga seiring dengan prospek ekonomi domestik yang baik dan imbal hasil yang menarik, serta dampak positif kebijakan moneter longgar di negara maju.

“Untuk mendukung efektivitas kebijakan nilai tukar dan memperkuat pembiayaan domestik, Bank Indonesia terus mengakselerasi pendalaman pasar keuangan, baik pasar uang maupun pasar valas,” ujarnya.

Pada pagi ini, Rupiah berada di level Rp14.000-an per USD. Melansir Bloomberg Dollar Index pada Kamis (24/10/2019) pukul 10.12 WIB, menunjukkan Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 21,5 poin atau 0,15% ke level Rp14.010 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp13.991-Rp14.031 per USD.

YahooFinance mencatat Rupiah menguat 15 poin atau 0,10% bergerak ke level Rp14.010 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp13.980-Rp14.047 per USD pada hari ini.