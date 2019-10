JAKARTA - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara terpantau mendatangi Istana Merdeka pagi ini. Dia akan menjadi salah satu wakil menteri yang dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sama seperti para menteri yang dipanggil ke Istana pada Senin-Selasa lalu, Suahasil juga mengenakan kemeja putih.

Suahasil memang identik dengan perekonomian. Bagaimana tidak, Dia menyandang status Guru Besar di Ilmu Ekonomi, menjadi Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia (UI), hingga menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal.

Mau mengenal lebih dalam tentang Suahasil? Dikutip dari laman resmi Kemenkeu, berikut sekilas tentang Suahasil yang Okezone, Jumat (25/10/2019), berhasil rangkum.

Sekilas Tentang Suahasil Nazara

Pada 23 November 1970, Suahasil lahir di Jakarta. Di dunia pendidikan, Suahasil meraih gelar Sarjana Ekonomi dari UI pada tahun 1994, kemudian mendapatkan gelar Master of Science dari Cornell University USA pada tahun 1997. Pada tahun 2003, Dia meraih gelar Doctor of Philosophy dari University of Illinois at Urbana-Champaign USA.

Setelah itu, Suahasil memulai karirnya menjadi PNS sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI sejak 1999, dan pada tahun 2009 mendapatkan gelar Guru Besar di bidang Ilmu Ekonomi. Di lingkungan FEB UI, Suahasil pernah menjadi Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi selama satu tahun, Kepala Lembaga Demografi sejak 2005 hingga 2008, dan Ketua Departemen Ilmu Ekonomi periode 2009-2013.

Dia juga pernah menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal di tahun 2009-2011. Suahasil juga aktif di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) sebagai pengurus, dan juga pernah memegang jabatan Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pada periode 2009-2015. Jabatan lain yang pernah didudukinya adalah Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dalam Kantor Wakil Presiden RI (2010-2015), serta menjadi Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (KEN) pada 2013-2014.

Sejak tanggal 6 Februari 2015, Suahasil menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan pada tanggal 31 Oktober 2016 Dia akhirnya dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai pejabat definitif Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

