JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Acandra Tahar periode 2014-2019 sudah tidak lagi menjabat sebagai Menteri ESDM dan Wamen ESDM.

Ignasius Jonan telah menyerahkan jabatannya kepada Arifin Tasrif yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri ESDM Kabinet Indonesia Maju.

Baca Juga: Wamen Arcandra HUT ke-49, Ini Ucapan dari Menteri Jonan

Di dalam postingan instagram resminya @kesdm, Minggu (27/10/2019), Kementerian ESDM mengupload sebuah video berdurasi 8 menit mengenai perjalanan Ignasius Jonan dan Acandra Tahar selama 3 tahun.

"KAMI PAMIT. 3 Tahun Perjalanan #EnergiBerkeadilan duet @ignasius.jonan dan @arcandra.tahar yang tidak terlupakan di Kementerian ESDM. Semoga menghibur dan menjadi inspirasi ya Sobat! This memory becomes treasure.. We will miss you, Sir..," dikutip dari instagram resmi @esdm, Minggu (27/10/2019).

Ignasius Jonan dan Acandra Tahar telah membawa banyak perubahan di sektor ESDM. Mulai, dari BBM satu harga di 170 lokasi, 99% rasio elektrifikasi melebihi target, pembangkit listrik tenaga angin pertama di Indonesia, dua blok migas terbesar kembali dikelola anak negeri, mayoritas freeport akhirnya dikuasai negara, dan setelah lama mangkrak blok masela jalan.

Di dalam video tersebut banyak pegawai ESDM yang menyampaikan kesannya selama bekerja dengan Ignasius Jonan.

"Pengalaman selama tiga tahun terakhir ini sama bapak menteri sangat menegangkan dan sangat menakutkan. Bahkan terakhir pak menteri bilang sama saya jangan terlalu serius, mukamu cepet tua loh," ujar salah seorang pegawai.

(kmj)