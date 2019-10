JAKARTA - Dubai merupakan salah satu kota termahal untuk ditinggali karena memiliki reputasi untuk gaya hidup yang mewah. Di sana, kamu dapat menemukan beberapa restoran dan hotel terbaik di dunia.

Di Dubai, biasanya mereka berusaha keras memanjakan klien mereka dan menawarkan layanan yang luar biasa. Tentunya semua itu datang dengan harga yang tidak murah.

Jika kamu bersedia membayar ribuan dolar per hari untuk sebuah hotel, biasanya kamu akan memiliki akses ke fitur-fitur mewah. Kamu akan mendapatkan kamar yang dibangun dengan marmer, staf tersedia 24 jam, gym pribadi, kolam renang, dan bahkan lebih.

Maka dari itu, berikut 10 hotel termahal di Dubai dilansir dari The Richest, Senin (28/10/2019).

10. Qasr Al Sarab Desert Resort By Anantara - USD1.125 atau Rp15,7 Juta

Qasr Al Sarab Desert Resort By Anantara sangat murah jika dibandingkan dengan hotel-hotel lain di dalam daftar ini. Harga untuk kamar yang paling sederhana adalah USD325 atau Rp4,5 juta per malam, sedangkan untuk yang paling mahal dibanderol dengan harga USD1.125 atau Rp15,7 juta per malam.

Tempat itu adalah oasis di tengah padang pasir yang dirancang sebagai kastil abad pertengahan dan juga memiliki kolam renang yang menghadap ke padang pasir. Jadi tidak heran jika beberapa orang menganggapnya sebagai hotel paling instagramable di dunia.

9. Al Maha Desert Resort & Spa - USD3.000 atau Rp42 Juta

Pilihan lain untuk kamu yang mencari tempat romantis di tengah padang pasir adalah Al Maha Desert Resort & Spa yang harganya sekira USD3.000 atau Rp42 juta per malam.

Meskipun desainnya terinspirasi oleh tenda, tetapi kamar-kamarnya pun luas dan didekorasi dengan baik dan mewah. Layanannya pun juga dianggap luar biasa oleh para tamu.

8. The W - USD7.350 atau Rp102 Juta

The W Dubai adalah milik Marriott yang merupakan salah satu jaringan hotel terbaik di dunia. Hotel ini berada di The Pal, pulau paling ikonik di Dubai dan juga di mana sebagian besar hotel mewah berada di sana.

Maga Suite adalah kamar paling mahal di hotel dan harganya sekitar USD7.350 atau Rp102 juta per malam. Para tamu yang bersedia menghabiskan beberapa ribu dolar permahal akan mendapatkan ruang tamu yang luas, ruang makan, dan staf yang tersedia 24/7.

7. Armani Hotel Dubai - USD12.250 atau Rp171 Juta

Kamar di Armani Hotel Dubai di rancang sendiri oleh Giorgio Armani. Jika kamu membayar USD12.250 atau Rp171 juta per malam untuk memesan Armani Hotel Suite, kamu akan memiliki hal istimewa . Para tamu yang menginap di kamar elegan ini akan memiliki dua kamar tidur dan dua kamar mandi.

6. Four Season Jumeirah - USD12.500 atau Rp175 Juta

The Four Season adalah jaringan hotel terkenal dengan beberapa perusahaan di seluruh dunia. Para tamu mengharapkan layanan yang luar biasa dan fitur mewah. Four Season Jumeirah memiliki Royal Suite dengan biaya USD12.500 atau Rp175 juta per malam.

Royal Suite memiliki sebuah ballroom dengan piano, kamar mandi seperti spa yang dibangun dengan marmer putih, gym pribadi, ruang pijat, dan balkon untuk menikmati pemandangan.

5. Atlantis The Palm - USD17.690 atau Rp247 Juta

Atlantis The Palm adalah salah satu pengalaman paling mewah bisa kamu miliki di Dubai. Terletak di Pulau Palm yang terkenal memiliki bentuk pohon palem. Kamar terindah dari hotel ini adalah Royal Bridge Suite yang harganya USD17.690 atau Rp247 juta per malam.

Di sini, para tamu akan memiliki kamar dengan hampir 10.000 kaki persegi. Selain itu, pemandangan yang fantastis para tamu akan memiliki ruang makan yang tersedia untuk 16 orang dan juga koki pribadi untuk membuat makanan. Ada juga ruang pijat pribadi, meja biliar, dan perpustakaan.

4. One & Only The Palm - USD20.000 atau Rp280 Juta

Tinggal di The Palm, pulau yang memiliki bentuk pohon palem sudah merupakan pengalaman yang mahal. Tetapi bagi orang-orang yang mencari termpat terbaik One & Only The Palm adalah pilihan yang tepat.

Semua kamar memiliki teras pribadi dan kolam renang kecil. Kamar yang paling mahal adalah Royal Bridge Suite yang harganya USD20.000 atau Rp280 juta. Dengan harga ini, para tamu akan memiliki kepala pelayandan tim koki yang tersedia kapan saja dibutuhkan. Kamar yang luas ini juga dilengkapi dengan ruang pijat, perpustakaan, dan pemandangan pulau yang fantastis.

3. Palazzo Versace Dubai - USD21.780 atau Rp304 Juta

Tempat ini memiliki logo Versace di mana-mana dan juga detail tentang emas. Harga kamar di hotel ini di mulai dari USD650 atau Rp9 juta. Sedangkan kamar yang paling mahal adalah suite kekaisaran yang harganya sekitar Rp21.780 atau Rp304 juta per malam.

Para tamu yang menginap disini akan memiliki kepala pelayanan yang siap sedia selama 24 jam, happy hour, tujuh restoran, dan sebuah limusin yang tersedia untuk membawa mereka ke bandara.

2. Burj Al Arab Jumeriah - USD23.000 atau Rp322 Juta

Burj Al Arab Jumeriah adalah hotel paling ikonik di Dubai dan sudah berkali-kali dianggap sebagai hotel paling mewah di dunia. Tentu saja, hotel ini juga menawarkan layanan eksklusif untuk para tamu kaya sebagai transfer dengan Rolls Royce, akses ke pantai pribadi, dan salah satu restoran terbaik di dunia.

Bagian atas kemewahan adalah Royal Suite yang harganya USD23.000 atau Rp322 juta per malam. Ada lift eksklusif untuk mencapai ruang 780 kaki persegi. Hotel ini juga memiliki ruang makan pribadi, bioskop, lounge, perpustakaan, tangga marmer, dua kamar tidur, dan bathtub spa.

1. Bulgari Resort - Lebih dari USD23.000 atau Rp322 Juta

Peresmian Bulgari Resort menjadi berita utama di seluruh dunia karena itu akan menjadi kamar hotel termahal di Dubai. Meskipun mereka tidak mengungkapkan harga, banyak sumber mengatakan bahwa itu akan lebih mahal daripada Burj Al Arab Jumeirah, yang harganya USD23.000 atau Rp322 juta per malam.

Dengan harga segitu, kamu dapat menikmati tempat tinggal pribadi dan marina di mana kamu dapat memarkir kapal pesiar kamu. Ide utama hotel ini adalah untuk menciptakan surga pribadi bagi para tamunya. Tidak ada bangunan megah di sekitar, dan kamu dapat dengan mudah lupa bahwa kamu berada di Dubai. Namun, tempat itu terhubung dengan pusat kota oleh sebuah jembatan.