JAKARTA – Kenaikan iuran BPJS Kesehatan menjadi trending topic di media sosial, Twitter. Hal tersebut terjadi usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dengan aturan itu, kini peserta BPJS Kesehatan harus mengiur lebih besar dari sebelumnya. Pemerintah memandang perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Lebih-lebih, pembahasan tentang BPJS yang naik ini ramai di twitter hari ini. Terpantau, hingga pukul 11.00 WIB, ada belasan ribu tweet yang ramai memperbincangkan ini.

Berdasarkan pantauan Okezone, Rabu (30/10/2019), dari topik ini, beragam tweet mengomentari isu yang lagi panas tersebut. Kebanyakan, para netizen mengkritik Presiden Jokowi dengan tweet sarkas.

"Cakep kan? Lovely gift from our new leader," cuit @w_ru*t**am** sambil menampilkan berita Presiden Jokowi yang naikkan iuran BPJS.

"Baik banget Jokowi naikkan BPJS 100 persen, bukti rakyat Indonesia kaya raya semua. love dech pilihan Bani togog," tulis @El*e**r*L**la.

"Semakin sempurna penderitaan rakyat...Terima kasih pak Jokowi," keluh @ms*m**mma*.

"... dan rakyat yg memilihnya pun tersenyum bahagia berpelukan ...

RASAKNO SAIKI !!!," tulis @Sy*k**A*ub.

"Kalau masih kurang naikan lagi 1000% ya," saran @i*s*a**ar***uzi.

Sementara itu, ada juga yang dengan blakblakan berkomentar mengenai keputusan tersebut. Sebab, mereka kecewa karena keputusan tersebut membuat rakyat menjadi lebih terbebani. "Pilihan yg sulit bg pemerintah disela ketidak mampuan tim ekonomi menciptakan pemasukan negara yg cukup. Kenaikan BPJS ini pukulan yg berat bg rakyat pengunanya, krn akhirnya rakyat semakin bertambah bebannya. Padahal semestinya NEGARA HADIR MENGAMBIL BEBAN RAKYAT..!," kritik habis @Fer****d*a**an. "Jikalau kenaikan ini berimbas dengan peningkatan pelayanan dan kualitas obat si mending!! Masalahnya pasien BPJS sering dianak tirikan dibandingkan pasien umum," tulis @**sen**0*. Lalu, ada pula yang membuat tweet dari kepanjangan BPJS yang bikin ngakak. "BPJS, Bapak Presiden Jokowi Sehat?," tulis @s**a*n** disusul dengan likes yang mencapai ratusan.