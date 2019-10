JAKARTA - PT Mandiri Sekuritas mengumumkan Direktur Utama baru pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Persero menunjuk Dannif Danusaputro sebagai Direktur Utama Mandiri Sekuritas yang baru menggantikan Silvano Rumantir.

Diketahui, Silvano Rumantir saat ini pindah ke PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Penunjukan Danif saat ini telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 23 Oktober 2019.

Dannif memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman dalam industri keuangan baik lokal maupun internasional. Sebelumnya, Dannif menjabat sebagai Wakil Presiden Senior, Kepala Migas, Penambangan, Petrokimia di Bank Mandiri. Dia bergabung dengan Bank Mandiri pada 2015 dan menjabat sebagai Manajer Umum dan Manajer Negara di Bank Mandiri Singapura.

"Saya dengan tulus berterima kasih kepada pemegang saham kami yang telah memberi saya kepercayaan dan kesempatan untuk memimpin Mandiri Sekuritas. Ke depan, kami akan melanjutkan komitmen kuat kami untuk menumbuhkan perusahaan dan memastikan peran utamanya dalam mendukung pertumbuhan Pasar Modal Indonesia," ujar Dannif dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Dirinya mengatakan, akan meluncurkan pendanaan pasar modal dan solusi investasi yang lebih inovatif. Hal ini agar memberikan nilai tambah bagi pelanggan Mandiri Sekuritas.

"Selain inovasi pendanaan, fokus bisnis kami akan mengoptimalkan portofolio bisnis Mandiri Sekuritas dengan meningkatkan profitabilitas, memperkuat bisnis ritel melalui digitalisasi, meningkatkan investasi perbankan dan kapasitas saluran distribusi serta meningkatkan struktur biaya, ”kata Dannif.

Per September 2019, Mandiri Sekuritas terus mempertahankan kepemimpinan pasarnya sebagai broker lokal paling aktif di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan pangsa pasar 8,4% dan total nilai transaksi Rp288,8 triliun atau meningkat 85% YoY. Selain itu, Mandiri Sekuritas melalui cabang Singapura: Mandiri Securities Singapura, telah mendominasi jumlah penjaminan pasar obligasi global sebesar USD1,5 miliar per September 2019 atau meningkat 19% dari USD1,3 miliar yang tercatat pada periode yang sama pada 2018 (YoY ).

Prestasi Perusahaan telah menerima pengakuan dari organisasi internasional, seperti baru-baru ini dari FinanceAsia yang telah menganugerahi Mandiri Sekuritas sebagai "Best Investment Bank 2011-2019" dan "Best Broker 2015-2019" pada Juni 2019 dan AsiaMoney yang telah menganugerahi Perusahaan sebagai "Best Broker Lokal 1998-2019 "dan "Perusahaan Terbaik dan Bank Investasi 2019" pada Oktober 2019.

Mandiri Sekuritas mengucapkan terima kasih yang terdalam kepada Silvano Rumantir yang memimpin Perusahaan dari 2016 - 2019. Silvano Rumantir sekarang menjabat sebagai SEVP Corporate Banking di Bank Mandiri.(adv)