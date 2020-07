JAKARTA – PT Mandiri Sekuritas mengangkat Mirza Adityaswara sebagai komisaris utama dan komisaris independen perusahaan menggantikan Darwin Cyril Noerhadi yang menyelesaikan masa bakti periode 2012-2020. Pengangkatan Mirza pun telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 12 Juni 2020 dan oleh Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sirkuler pada tanggal 25 Juni 2020.

”Saya berterima kasih atas amanat yang diberikan untuk menjadi representasi pemegang saham di Mandiri Sekuritas. Dewan komisaris berkomitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pendampingan dalam rangka memperkuat peran Mandiri Sekuritas di industri pasar modal Indonesia serta mampu bersaing di pasar regional Asia dan internasional dengan tetap berlandaskan tata kelola perusahaan yang baik dengan orientasi bisnis yang berkelanjutan,” ujar Mirza, dalam keterangannya, Rabu (1/7/2020).

Sebagai informasi, Mirza memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman karier di industri keuangan dan perekonomian nasional. Saat ini, Mirza juga menjabat sebagai Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dan dipercaya sebagai Tenaga Ahli Menteri Keuangan.

Mirza mengatakan, Dewan Komisaris senantiasa hadir dalam memberikan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Perusahaan, serta memberikan arahan terkait pengembangan dan tantangan bisnis, tata kelola perusahaan, pengendalian internal, pengelolaan risiko, kepatuhan, pengelolaan sumber daya manusia, dan sistem informasi dan teknologi.

Sebelumnya, Mirza menduduki berbagai jabatan strategis, seperti, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (2013-2019), Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ex-Officio (2015-2019), Kepala Eksekutif dan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (2010-2013), Kepala Ekonom Bank Mandiri Group dan Direktur PT Mandiri Sekuritas (2008-2010).

Director, Head of Equity Research and Bank Analysis di Credit Suisse Securities Indonesia (2005-2008), dan Director, Head of Securities Trading and Research di Bahana Securities (2002-2005). Mirza meraih gelar Master of Applied Finance dari Macquarie University, Australia (1995) dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1992).

