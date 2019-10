JAKARTA – Wall Street dibuka menguat pada perdagangan Kamis (31/10/2019). Bursa saham AS sedikit lebih tinggi setelah laporan kuartalan yang kuat dari Apple dan Facebook. Sayangnya, ketidakpastian kesepakatan perdagangan antara Amerika Serikat dan China membatasi kenaikan.

Melansir Reuters, indeks Dow Jones Industrial Average naik 1,68 poin atau 0,01% pada pembukaan menjadi 27.188,37, S&P 500 dibuka lebih tinggi sebesar 0,13 poin menjadi 3,046,90 dan Nasdaq Composite naik 10,41 poin atau 0,13% menjadi 8.314,38 pada bel pembukaan.

Baca Juga: Menanti Fed Rate, Wall Street Menguat

Sebelumnya, Wall Street mendapat sentiment positif usai Bank sentral Amerika Serikat The Federal Reserve (The Fed) memutuskan untuk memangkas suku bunga acuannya. The Fed menurunkan tingkat kebijakan ke 1,50%-1,75%. Keputusan itu berbeda dengan pernyataan sebelumnya yang akan bertindak untuk mempertahankan ekspansi ekonomi, di mana mengisyaratkan Fed menunda pemotongan suku bunga.

"Kami mempercayai kebijakan moneter ada di tempat yang baik," kata Ketua Fed Jerome Powell dalam konferensi pers, dikutip dari Reuters, Kamis (31/10/2019).

Powell mengatakan, langkah ini untuk membantu menyelamatkan ekonomi tetap kuat dalam ketidakpastian perkembangan global. Di samping itu, hal ini menyediakan asuransi terhadap risiko yang sedang berlangsung.

(kmj)