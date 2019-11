NEW YORK - Harga minyak memperpanjang kenaikan pada perdagangan Jumat waktu setempat, didukung oleh penurunan jumlah rig pengeboran AS yang aktif minggu ini.

Intermediate West Texas untuk Desember naik USD2,02 menjadi USD56,20 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah brent untuk pengiriman Januari naik USD2,07 menjadi USD61,69 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.

Menurut data mingguan yang dirilis Baker Hughes, jumlah rig pengeboran aktif Amerika Serikat menurun menjadi 822 minggu ini. Turun 245 rig tahun ke tahun. Demikian dikutip dari Xinhua, Sabtu (2/11/2019).

Menurut perusahaan layanan ladang minyak yang berbasis di Houston, rig pengeboran aktif mencakup 691 rig minyak yang beroperasi di ladang minyak AS. Jumlah tersebut turun 5 dari minggu sebelumnya sebanyak 130 rig pengeboran gas.

(fbn)