JAKARTA - Pemerintah memastikan akan memindahkan ibu kota dari Jakarta menuju Kalimantan Timur. Nantinya pembangunan ibu kota baru ini akan dimulai pada 2020 mendatang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemindahan ibu kota ini ingin dijadikan momentum bagi Indonesia memberikan kado indah kepada dunia. Oleh karena itu, dirinya menginginkan agar ibu kota baru ini tak hanya sekedar memindahkan pusat pemerintahan.

Bahkan menurutnya, ibu kota baru ini harus bisa menyaingi Dubai yang terkenal dengan slogan The Happiness City in the Earth. Karena, Jokowi ingin ibu kota baru ini menjadi kota terbaik di dunia.

"Ibu kota ini hadiahnya Indonesia untuk dunia. Kalau Dubai itu ada slogannya ‘The Happiness City In The Earth’, Kita ingin jadi ‘The Best City In The Earth’," ujarnya dalam acara IIDF 2019 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Oleh karena itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut selain memindahkan pusat pemerintahan juga harus menginstall ulang seluruh sistemnya. Seluruh sistem yang ada di ibu kota lama harus mulai ditinggalkan dan diganti dengan sistem baru yang lebih baik dan modern.

"Kita harus menginstal sistem baru di sini jangan memindahkan tempat dari sini kesana. Bukan itu," ucapnya.

Selain itu lanjut Jokowi, perlu juga ada perubahan budaya. Misalnya dari mulai budaya kerja masyarakatnya, hingga budaya dalam bertransportasi seperti menggunakan kendaraan umum harus mulai diterapkan di ibu kota baru ini. Dan yang terakhir adalah harus pindah pola pikir. Pola pikir yang lama harus mulai ditinggalkan dengan menggantinya dengan pola pikir yang lebih modern serta pola pikir untuk maju. "Kalau pindah tempat sistem, budaya, budaya kerja, pindah pola pikir. Jadi jangan hanya pindah tempatnya tapi juga pindah sistem. Pindah budaya kerja. Berubah budaya kerjanya. Paling penting pindah pola pikir," jelasnya.