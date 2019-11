JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali kedatangan emiten baru yakni PT Ginting Jaya Energi yang bakal mencatatkan saham perdana (listing) pada perdagangan hari ini, Jumat (17/9/2019). Emiten dengan kode saham WOWS tersebut masuk kategori saham syariah.

Melalui skema penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO), perusahaan jasa minyak dan gas (migas) tersebut melepas sebanyak-banyaknya 750 juta saham ke publik.

Angka itu setara dengan 30,28% dari total saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

Harga yang ditawarkan yakni Rp450 per saham, sehingga perusahaan bakal meraup dana segar sebesar Rp337,5 miliar. Adapun penawaran saham perdana Ginting Jaya Energi kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 30,9 kali.

Dalam aksi koorporasi ini, perseroan menunjuk Jasa Utama Capital Sekuritas dan MNC Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi.

Rencananya perseroan bakal menggunakan dana hasil IPO sebesar 63,56% dana untuk pengembangan usaha dalam bentuk penambahan 7 rig work over and well services (Wows). Kemudian untuk pembelian aset tetap guna mendukung operasional sebesar 16,74%.

Dana hasil IPO juga dialokasikan sebesar 13,06% untuk pelunasan sebagian utang leasing dengan perusahaan pembiayaan yang merupakan pihak ketiga. Lalu sebesar 6,64% dana tersebut akan dipakai untuk modal kerja perseroan.

Sekadar diketahui, Ginting Jaya Energi merupakan perusahaan dengan spesialisasi pekerjaan jasa penyewaan rig work over and well services (wows) dan enhanced oil recovery (EOR) yang memiliki 9 unit rig wows yang beroperasi di Sumatera Selatan.