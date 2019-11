JAKARTA – Salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuka lowongan kerja. Ini menjadi kabar baik buat para pejuang yang ingin bergabung dengan keluarga BUMN. Pasalnya PT Berdikari (Persero) membuka kesempatan bagi putra putri bangsa.

Setidaknya ada 11 posisi pekerjaan yang dibutuhkan oleh PT Berdikari (Persero). Antara lain, Corporate Secretary, Group Head of Poultry, Group Head of HR, Group Head of Marketing & Sales, Head of Internal Audit, Head of Public Relation Dept., Head of Public Relation Dept., Head of People Development Dept., Head of Poultry Dept., Head of Retail Marketing Dept., Public Realtion Officer, IT Programmer Officer.

Adapun syarat-syarat yang diperlukan untuk melamar posisi pekerjaan yaitu:

1. Curriculum Vitae

2. Ijazah

3. Transkrip Nilai

4. Foto copy KTP yang masih berlaku

5. Foto terbaru

6. Sertifikat pendukung lainnya.

Bagi yang berminat bisa mengirim berkas-berkas ke email rekrutmen@berdikari-persero.com paling lambat 23 November 2019.

Mengutip akun resmi Instagram Kementrian BUMN @kementrianbumn, Sabtu (9/11/2019), “Seluruh proses rekrutmen PT Berdikari (Persero) tidak dipungut biaya apapun dan berhati-hatilah terhadap PENIPUAN yang mengatasnamakan PT Berdikari (Persero),” tulisnya.

