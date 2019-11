JAKARTA - Susi Pudjiastuti tak lagi menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Namun begitu, kabar terbaru dari dirinya masih terus menjadi perhatian para netizen.

Hal itu terlihat dari banyaknya respons netizen tiap kali Susi mengunggah aktivitas yang dilakukannya baru-baru ini di beberapa akun media sosial miliknya. Berikut fakta-fakta seputar unggahan Susi Pudjiastuti di media sosial yang menjadi obat rindu netizen pasca lepasnya ia dari jabatan menteri, Minggu (9/11/2019):

1. Foto Bareng Cucu di Yokohama, Jepang

Beberapa hari lalu, Susi Pudjiastuti terlihat sedang berada di Yokohama, Jepang. Terlihat dari unggahannya, Susi sedang bergaya bersama cucunya Malika Muhit. Hal ini menjawab akan keinginan Susi belum lama ini untuk segera berlibur usai menjalankan tugas selama kurang lebih 5 tahun.

"Yokohama Jepang, Blue sky Blue Ocean," kutip keterangan unggahan tersebut. Dari 3 unggahan foto tersebut, terlihat Susi berada di dermaga sambil bergerak mengayunkan satu kakinya bergantian ke arah samping. Dan ternyata, gerakan tersebut diikuti oleh cucunya yang memang membuat mereka terlihat sangat akrab.

2. Bertemu Keturunan Miliarder Pertama AS

Setelah mengunggah momen liburannya ke Yokohama, Jepang di akun media sosialnya, perjalanan Susi tak ebrhenti disitu. Pasalnya, Susi tetap menghadiri kegiatan dari dunia kelautan, yakni Gala Dinner Sailor of The Seas di Yokohama, Jepang.

Terlihat dirinya bertemu dengan pendiri organisasi nonprofit, Sailors for the Sea (SfS), David Rockefeller Jr dan istrinya Susan Rockefeller. "Bersama David Rockefeller Jr. dan Susan Rockefeller di acara Gala Dinner Sailor of The Seas, Yokohama," kutip keterangan unggahan tersebut.

Sebagai informasi, David Rockefeller Jr merupakan cucu miliarder Amerika Serikat sekaligus pendiri trah Rockefeller, John Davison Rockefeller. Ayahnya, David Rockefeller merupakan seorang bankir Amerika Serikat yang merupakan ketua dan kepala eksekutif Chase Manhattan Corporation. Ia adalah anggota tertua dari keluarga Rockefeller dan Patriark keluarga dari Juli 2004 sampai kematiannya di bulan Maret 2017.

3. Kompak Tolak Pemakaian Plastik Sekali Pakai

Susi Pudjiastuti terlihat kembali mengunggah video terbaru di akun Twitter-nya. Dirinya yang memakai blazer bernuansa monokrom bergaris-garis ditemani oleh Istri Perdana Menteri Jepang, Akie Abe dan istri pendiri Sailor of the Seas Susan Rockefeller.

Ketiga wanita tersebut, bersama-sama menggalakan untuk menolak penggunaan plastik sekali pakai. Bersamaan dengan itu, mereka pun menunjukan sebuah kaling medali yang diduga adalah simbol penolakan plastik.

"Hello, we are here, Susan Rockefeller, Madam Abe, and me Susi Pudjiastuti we all refuse single use plastic (Halo, kita di sini, Susan Rockefeller, Ibu Abe, dan saya Susi Pudjiastuti, Kita semua menolak plastik sekali pakai)," ujarnya pada video tersebut.

4. Beri Karangan Bunga di Hari Wisuda 2 Mahasiswa

Dua orang sarjana yang baru-baru ini lulus, tiba-tiba mendapatkan ucapan selamat dari Susi Pudjiastuti, yang tidak lain adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Mahasiswa bernama Fathidhiya R dan Eka Kartika M itu pun memajang karangan bunga itu di media sosial.

Selain itu, di dalam Tweet tersebut juga ada foto kedua sarjana yang bernama Fathidhiya dan Eka itu dengan berbalut pakaian wisuda. Senyuman mereka berdua nampak dalam foto itu sambil ditemani oleh ucapan dari Susi.

Meski demikian, tidak jelas apa tujuan dari Susi dalam mengirimkan karangan bunga tersebut dan hubungan Susi dengan kedua orang ini. Yang dapat diketahui sekarang hanyalah bahwa kedua orang tersebut merupakan mantan mahasiswa Kedokteran di salah satu universitas.